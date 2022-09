Sondaggio sulla tua auto elettrica: com’è e come la vorresti

“Possiedi un’auto elettrica? Allora partecipa a questo sondaggio. Ti porterà via 15 minuti al massimo, ma ti darà anche la possibilità di vincere un kit fotovoltaico per l’autoconsumo.

Il sondaggio servirà a tratteggiare il profilo dell’utente elettrico medio e valutarne le esigenze anche in funzione dell’utilizzo prevalente del veicolo. Sono informazioni preziose per migliorare l’offerta dei prodotti e dei servizi dell’ecosistema della mobilità sostenibile. E’ stato lanciato in diversi paesi europei dalla società indipendente spagnola All Media Consulting, che per l’Italia ha chiesto il supporto di Vaielettrico. E’ parte di un progetto più ampio dal titolo “Insieme per la mobilità elettrica“.

La tecnologia delle auto elettriche si sta evolvendo, spiegano i promotori, così come il modo in cui gli automobilisti le utilizzano. Se un decennio fa era difficile trovare un’auto elettrica con un’autonomia superiore ai 200 km, oggi questo non è più un problema. I modelli odierni raggiungono un’autonomia di 500, 600 e anche più chilometri.

La connettività è al centro dell’interazione con il veicolo e il suo sistema multimediale. Gli aggiornamenti del software sono ormai la norma e consentono di migliorare le prestazioni, di aggiungere nuove funzioni o di risolvere i problemi a distanza, senza la necessità di recarsi in officina.

Anche la tecnologia di ricarica rapida è migliorata e tecnologie come il controllo remoto dei veicoli tramite telefoni cellulari sono diventate comuni.

Ora, l’aumento dei prezzi dell’elettricità, tra le altre cose, pone nuove sfide. «Per aiutare il settore a comprendere questi problemi, abbiamo bisogno del tuo aiuto!» è l’appello dei promotori.

Il sondaggio si articola su cento domande chiuse o a scala, tutte di facile compilazione. I dati acquisiti verranno trattati ed aggregati in forma anonima.

Cliccare a questo indirizzo per accedere al questionario: https://bit.ly/Vai_Elettrico

Tra tutti i partecipanti al sondaggio, sarà messo in palio un pacchetto fotovoltaico autoalimentato del valore di 800 euro. Questo dispositivo può generare fino a 320 kWh all’anno, che corrisponde al consumo medio di elettricità di due persone per un mese. Il dispositivo si collega direttamente alla presa di corrente per distribuire l’energia solare alla rete domestica senza bisogno di alcuna installazione speciale.

