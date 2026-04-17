











Sondaggio sulla ricarica bidirezionale: quanto vi interessa avere un’auto che possa cedere energia alla rete, alla casa o quant’altro? Molti marchi, a cominciare da Volkswagen e BYD, ci credono molto. Noi vorremmo misurare l’interesse reale dei clienti: vi sembra una cosa veramente utile? Un plus nel misurare la validità di un modello? Aspettiamo i vostri commenti.

Sondaggio sulla ricarica bidirezionale: VW ci punta, voi ci credete?

Sì, VW Group ci crede molto, con un progetto curato da Giovanni Palazzo, il top manager che guida il business energia, concentrato in Elli. Progetto confermato in un’intervista a Die Zenit con Silke Bagschik, n.1 della e-mobility del colosso tedesco. “Silke ed io abbiamo discusso un’idea semplice: l’auto sta diventando parte del sistema energetico…”, scrive Palazzo su Linkedin. “Con la prossima offerta Vehicle-to-Grid (V2G), Elli e Volkswagen stanno unendo energia, mobilità e infrastrutture digitali in un unico sistema integrato. Elli gestirà la soluzione end-to-end per i veicoli basati sulla piattaforma VW, la MEB, combinando senza soluzione di continuità: 1) App ed esperienza digitale 2) Integrazione dei contatori intelligenti 3) Tariffe energetiche dinamiche 4) Carica bidirezionale DC. 4) Aggregazione della flessibilità delle batterie”. Secondo Palazzo quasi un milione di veicoli in Europa è pronto per essere bidirezionale. “Collegandoli ai mercati infrastrutturali e energetici, li trasformiamo in risorse flessibili. Stabilizzando la rete, supportando l’integrazione delle rinnovabili e creando valore tangibile per i clienti“.

E BYD mostra come funziona alla Design Week di Milano

Anche BYD ci crede e ha scelto la Milano Design Week per mostrare un progetto con il partner di Haier. Progetto che coinvolge la DOLPHIN SURF e il Vehicle-to-Load (V2L), soluzione che consente all’auto di erogare energia e alimentare dispositivi esterni. Dal 21 al 26 aprile, all’interno dell’installazione, una DOLPHIN SURF mostrerà concretamente il potenziale della tecnologia V2L, alimentando uno degli elettrodomestici di Haier.

“La presenza del V2L su tutta la gamma BYD è il risultato di una strategia tecnologica coerente e integrata”, spiega BYD. “Con come obiettivo quello di massimizzare l’utilità della mobilità in ogni contesto, non solo su strada. Con una potenza fino a circa 3 kW, il sistema V2L consente di alimentare più dispositivi contemporaneamente, anche ad alto assorbimento. Tramite un adattatore collegato alla presa di ricarica della vettura“.

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