Sondaggio shock in UK: meglio a piedi che in moto elettrica

Sondaggio shock: meglio a piedi che in moto elettrica. Il 31% dei motociclisti del Regno Unito, infatti, appenderebbe il casco al chiodo se fosse obbligato a passare dalla moto termica a quella elettrica. Il sondaggio on line è stato promosso da Motorcycle Actio Group (MAG), una delle associazioni che rappresentano i motociclisti in Gran Bretagna. L’iniziativa ha coinvolto 4.805 appassionati, sia iscritti all’associazione sia indipendenti.

Tutti contro lo stop alle termiche nel 2030

Il sondaggio sul gradimento delle moto elettriche è stato lanciato in seguito alla decisione del governo britannico di mettere al bando i motori termici dal 2030. Le motociclette non sono state esplicitamente incluse nel divieto, ma l’allarme si è immediatamente diffuso. E se si sono sollevate le proteste e le resistenze anche tra gli automobilisti (per non parlare dei costruttori), tra i motocliclisti l’opposizione pare essere molto più drastica.

Solo l’8,1% degli intervistati nel sondaggio vorrebbe che il Motorcycle Action Group (MAG) accettasse il divieto anche per le moto. Il 36,4% vorrebbe invece che MAG premesse per un rinvio e il 55,5% si dice assolutamente contrario. E alla domanda su cosa farebbero se scattasse il divieto assoluto, ben il il 31% ha risposto che avrebbe smesso di guidare del tutto piuttosto che passare all’elettrico.

Solo il 13% dà il benvenuto alle moto elettriche

Il 56% di chi ha risposto al sondaggio vorrebbe continuare a guidare moto a benzina il più a lungo possibile e solo il 13% sarebbe disposto ad acquistare un veicolo alla spina quando ancora fossero disponibili modelli a benzina. Come si nota dalla riproduzione del testo del questionario, le domande sono grossolane e forse formulate in modo da “forzare” il risultati finali a favore del motore termico.

Tuttavia il sondaggio conferma un sentimento generale verso la moto elettrica che emerge anche dai molti commenti al nostro ultimo articolo “Maggio amaro per e-scooter e moto elettriche: cos’è che non va?”. Quindi vale la pena di continuare a discuterne.

Cosa manca alle moto elettriche

A NOSTRO PARERE – I motociclisti, in particolare gli appassionati, hanno motivi reali per resistere all’uso dell’elettrico. Quando si guida per divertimento, diventano discriminanti l’autonomia nelle lunghe tratte di “resistenza”, le prestazioni in piega, il piacere di sfoggiare tecnica e abilità nella gestione del cambio e della frizione e infine l’emozione del “rombo”. Sono valori strettamente legati alla tradizione del motociclismo e radicati nell’immaginario degli appsassionati. Peraltro le moto elettriche ad alte prestazioni come Energica, Zero, Harley Davidson LiveWire, Lightning, Tacita o Daemon che arriverà a breve, hanno molti altri pregi.

E cosa hanno in più

Senza il rumore del motore, le vibrazioni, la frizione o la leva del cambio, infatti, c’è una sensazione di contatto puro e immediato fra pilota e striscia d’asfalto, altettanto appagante. Purtroppo mancano le occasioni per sperimentarlo: i test dirve ormai diffusi nel mondo delle quattro ruote elettriche, stentano ad affermarsi in quello delle moto elettriche. E anche su questo, forse, i costruttori dovrebbero fare di più.

