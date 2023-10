Sondaggio Enea sulla ricarica: si risponde on-line in 5 minuti. Obiettivo: indirizzare meglio il posizionamento delle colonnine, soprattutto in città.

Sondaggio Enea sulla ricarica: dove servono in città

L’indagine è svolta in collaborazione con SCRAT e l’Università di Salerno ed è destinato non solo a chi l’elettrica l’ha gà, ma anche a chi è interessato ad acquistarla.

Il questionario, disponibile fino al 30 ottobre, è rivolto a tutti i possessori di un qualsiasi tipo di patente di guida stradale di età compresa fra 18 e 65 anni. È strutturato in due diversi scenari, in funzione dello stato di carica della batteria e della necessità di autonomia per gli spostamenti del giorno successivo. Per ciascuno di tali scenari l’intervistato deve scegliere se ricaricare il giorno stesso oppure aspettare il giorno successivo. In caso di selezione della ricarica nel giorno stesso, all’intervistato verrà richiesto dove sceglierebbe di ricaricare fra due alternative, diverse per ubicazione, tempi e costi. Nonché per autonomia garantita per gli spostamenti previsti il giorno successivo.

In 5 minuti dai un contributo a calibrare localizzazione e gestione

“I risultati saranno utilizzati come contributo per la calibrazione di un modello di comportamento individuale. Che potrà fornire indicazioni utili per la localizzazione e la gestione ottimali delle colonnine di ricarica in ambito urbano“, spiega la coordinatrice dell’iniziativa, Maria Pia Valentini, ricercatrice Enea del Laboratorio Sistemi e Tecnologie per la Mobilità Sostenibile. “La partecipazione di quante più persone possibili – aggiunge – è fondamentale per il successo dell’iniziativa. E per dare un utile contributo alla ricerca e la transizione verso una mobilità sempre più smart e green“. L’attività rientra nell’ambito del Piano Triennale 2022-2024 dell’Accordo di Programma ENEA-MASE per la Ricerca di Sistema elettrico.

