Sondaggi, Plug in America boccia ricariche e concessionari

Cosa ne pensano gli utenti americani dell’auto elettrica? Un gran bene. Ma ricariche e rivenditori sono sonoramente bocciati. Lo dice Plug In America pubblicando i risultati della sua seconda indagine nazionale sui consumatori di veicoli elettrici . Gli 8.000 intervistati includevano sia gli attuali proprietari di veicoli elettrici sia i consumatori che stanno pianificandone l’acquisto.

Affidabilità, prestazioni e facilità di ricarica sono indicati come gli aspetti più positivi dei veicoli elettrici. L’autonomia e (paradossalmente) la velocità di ricarica sono quelli indicati come i più negativi. Tuttavia il 90% degli intervistati dichiara che sarà elettrica anche la sua prossima auto.

I venditori sono poco competenti

Solo il 15% dei clienti che ha effettuato l’acquisto presso un concessionario ha valutato positivamente il suo operato: per i più la competenza del venditore sui veicoli elettrici è stata giudicata scarsa o molto scarsa.

La motivazione principale per passare all’auto elettrica è l’ambiente e la qualità dell’aria. Ma il 59% degli intervistati ritiene necessario che l’elettricità sia prodotta da fonti rinnovabili.

Tra le motivazioni è forte anche il risparmio sui costi approfittando delle tariffe elettriche domestiche. Infatti il 92% degli intervistati effettua la maggior parte della ricarica a casa. Circa il 3% effettua più spesso la ricarica sul posto di lavoro e solo il 4% utilizza principalmente la rete di ricarica pubblica.

Le colonnine che non funzionano o non si trovano

Anche perchè tanti segnalano una miriade di inconvenienti con le colonnine di ricarica. Impianti rotti e non funzionanti vengono segnalati dal 14% degli intervistati. L’11% si è trovato in difficiltà non trovando una punto di ricarica lungo il proprio tragitto. Gli utenti della rete Supercharger di Tesla sono molto più soddisfatti e segnalano problemi di ricarica solo nl 3% dei casi.

Tesla Model 3 è il veicolo più popolare, citato nel 18% delle risposte. Seguono Nssan LEAF e la Chevy Bolt.

Risolvere i problemi ora o mai più

«Il mercato dei veicoli elettrici sta crescendo notevolmente man mano che sempre più consumatori stanno effettuando il passaggio», ha commentato Joel Levin, direttore esecutivo di Plug In America. Ma nella fase di passaggio tra early adopter e mercato di massa, aggiunge Levin, «diventa ancora più importante garantire che la transizione sia il più agevole possibile».

Plug in America è un’organizzazione no profit fondata nel 2008 da un gruppo di automobilisti elettrici con lo scopo di sostenere la diffusione delle BEV. Oggi funge da gruppo d’acquisto e movimento d’opinione nei confronti di istituzioni e case costruttorici. Offre anche servizi e consulenza agli automobilisti elettrici.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—-