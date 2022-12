Solo ricariche da 22 kW in A4: perché così lente, quando in autostrada servirebbero colonnine per rabbocchi veloci? Lo chiede Roberto un lettore. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Solo ricariche da 22? Del tutto inadeguate

“Dal sito di Autovie Venete, che potete trovare qui, ho notato questa tabella di punti di ricarica già progettati per l’autostrada A4. Volevo farvi notare che sono previsti solo punti di ricarica a 22 kW nelle varie stazioni di servizio (quelli già installati sono almeno a 50) Chiedo se vi è possibile contattare il loro ufficio stampa per vedere se sono previste modifiche in merito al progetto. Progeto che è sicuramente inadeguato per i tempi di ricarica e per le quantità di punti previsti. Grazie“. Roberto.

Tempi insostenibili per l’autostrada, tanto più che molte auto in AC non caricano oltre gli 11 kW…

Risposta. In effetti c’è un contrasto sconcertante. Free to X in tutte le tratte di Autostrade per l’Italia (A4 di competenza inclusa) installa colonnine HPC da 300 kW. Mentre Autovie Venete, da quel che si legge sul sito, per le nuove installazioni ora punta tutto sulle ricariche in AC da 22. Meno costose, ma anche infinitamente più lente. Quali possono essere le motivazioni di una scelta che sembra andare controcorrente rispetto ai principali gestori di autostrade in tutta Europa? Gireremo la domanda alla società, che peraltro in una prima fase ha installato caricatori più potenti, da 43 a 93 kW. C’è comunque un fatto fin d’ora incontrovertibile: in AC ricaricare qualsiasi auto con batteria da 50 kWh in su richiederà ore. Tanto più che molti modelli non ‘accettano’ la potenza di 22 kW e finiscono per ricaricare al massimo a 11. Possibile che un automobilista straniero che scende in Italia da Nord-Est accetti soste così lunghe? Campa cavallo, probabile che decida di uscire dall’autostrada in cerca di tempi più umani…

