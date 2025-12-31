Solo in Italia servono app per ricaricare: perché?

Solo in Italia servono app o tessere per ricaricare: perché non ci adeguiamo agli altri Paesi europei, dove paghi con il bancomat? È la domanda-lamentela di Silvio, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Solo in Italia…? In Germania usi carta o bancomat, facile

“Mentre all’estero (per esempio in Germania) si accede alla colonnina usando semplicemente il bancomat o la carta di credito (come al self-service dei distributori), qui da noi si devono scaricare un’infinità di app. A seconda del fornitore o del gestore”. Questa affermazione è vera o falsa? E, se è vera, perché in Italia le cose stanno così?”. Silvio Fabrizi

Anche da noi pagare è sempre più facile. Con il plug&charge poi…

Risposta. Quel che è vero è che, in una prima fase, era quasi impossibile ricaricare senza una app (o tessera) validata dal gestore della colonnina. Ma negli ultimi tempi le cose sono cambiate. E ormai la possibilità di avviare e pagare la ricarica con bancomat o carta di credito è sempre più diffusa. Soprattutto nelle colonnine più potenti, in corrente continua. Tra i primi ad imboccare questa strada c’è stata la rete impiantata dall’Autostrada del Brennero, grazie all’accordo con Fortech. Ma un po’ tutti i principali network danno questa possibilità: Ewiva, Enel X, Eni Plenitude, A2A, Atlante, Ionity…Per non parlare degli ultimi marchi arrivati in Italia. Insomma: ricaricare è sempre più semplice. Lo sarà ancor di più quando sarà più diffuso il plug&charge, in cui l’auto viene “riconosciuta” dal cavo di ricarica. E non serve più neppure il bancomat o la carta.