Le moto a benzina potranno essere vendute anche dopo il 2035. Oggi il Consiglio Ue dei ministri dell’Ambiente ha ratificato definitivamente lo stop alle vendite di auto inquinanti a partire dal 2035. Da quella data in poi potranno essere immatricolate solo auto elettriche o termiche a e-fuel. Ma di due ruote non se n’è parlato.

Lo scorso febbraio il Parlamento Europeo ha stabilito che dal 2035 non sarà più possibile vendere e acquistare auto nuove a benzina o diesel. A fine febbraio una manciata di paesi si sono opposti. Italia e Germania sono stati l’ago della bilancia e hanno costretto il commissario Timmermans a trovare un compromesso con Berlino (ma non con Roma): oltre alle auto elettriche saranno ammesse anche quelle alimentate dagli e-Fuel.

Breve inciso: gli e-Fuel sono carburanti prodotti utilizzando idrogeno miscelato a CO (monossido di carbonio). L’idrogeno viene estratto dall’acqua tramite elettrolisi e il monossido di carbonio dalla CO2 sequestrata dall’atmosfera. Il processo è particolarmente energivoro e per questo motivo si possono considerare e-fuel solo quelli prodotti utilizzando elettricità derivante da fonti rinnovabili. Teoricamente sono combustibili non inquinanti visto che la CO 2 prodotta è la stessa che è stata precedentemente sottratta all’atmosfera per la produzione del carburante stesso. Sui costi ci sono pareri discordanti: c’è chi sostiene che oggi produrre un litro di e-fuel costi 20 euro e chi calcola che nel 2030 alla pompa lo pagheremo meno di 3 euro.

L’Italia aveva puntato sui biocarburanti, ma Bruxelles ha respinto le istanze del governo Meloni, per questo Roma (insieme a Sofia e Bucarest) oggi al momento del voto si è astenuta. I biocarburanti sono derivati da sostanze organiche e secondo la Commissione europea non sono carbon neutral. Per questo motivo sono stati esclusi.

Moto a benzina anche dopo il 2035?

Fatta chiarezza sulla situazione, si apre la questione moto. Anche i veicoli a due ruote saranno soggetti alla stessa regolamentazione? La risposta è: no! E’ sicuro al 100%? No, ma Bruxelles non si è “dimenticata” di inserirli; non è stata una svista. Semplicemente per il momento la priorità è una stretta sulle automobili e sui veicoli commerciali leggeri. Una volta chiusa questa partita di primaria importanza forse si aprirà il capitolo due ruote, ma per ora non c’è nulla all’orizzonte, nemmeno voci in lontananza.

Il settore moto, anzi, trarrà grandi benefici dal cambio di passo imposto dall’Europa al settore auto. La strada delle quattro ruote è da tempo segnata e le Case stanno investendo cifre enormi in ricerca e sviluppo. Ora, con l’orizzonte sbarrato al 2035, la corsa all’elettrico sarà ancora più frenetica. Le due ruote per ora stanno alla finestra, in attesa di raccogliere i frutti della ricerca finanziata dalle auto. Come detto anche dall’AD di Ducati Claudio Domenicali, è difficile pensare a moto elettriche competitive se prima non ci sarà un grosso balzo tecnologico. Il riferimento è in particolare alle batterie, settore sul quale le quattro ruote stanno lavorando tantissimo. Dei risultati di questo lavoro ne beneficeranno anche i veicoli di classe “L” ovviamente.

Nel frattempo, senza l’urgenza di una data di scadenza, il settore moto può sonnecchiare cullato dai vapori della benzina, tranquillo che la strada e-Fuel tracciata dalle auto sarebbe comunque percorribile anche per le due ruote.

