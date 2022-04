Solo elettriche in famiglia, e-Up e Kona: ecco pro e contro

Solo elettriche in famiglia: una Volkswagen e-Up e una Hyundai Kona. Una scelta netta quella di Alessandro, in controtendenza rispetto chi un’auto termica in casa la vuole comunque tenere. Ecco il suo racconto, con i pro e i contro. Chi vuole raccontare la sua vita in elettrico, può scrivere a info@vaielettrico.it

——————–

di Alessandro Colafigli

“Q uattro mesi fa io e mia moglie abbiamo deciso di fare questo salto nell’elettrico vendendo/rottamando le nostre due auto termiche per passare a due elettriche nuove. Lo abbiamo fatto per l’ambiente, per il nostro comfort di guida e per risparmiare “ .

Solo elettriche in famiglia, ma le EV non fanno per tutti

“ Abbiamo preso senza incentivi, ma solo con sconti concessionari, una Kona 39 kWh e una e-Up 34 kWh al costo rispettivamente di circa 25 mila e 18 mila euro. Dopo 10.000 km dopo queste sono le impressioni.

1) l’elettrico non è per tutti, nel senso che bisogna gestirlo, è necessario organizzarsi per ricaricare, programmare. È simile per certi versi al metano, per chi ha fatto questa esperienza, per questo non è per tutti. Bisogna prendere atto che nella vita si avrà un impegno in più. Non ci si può svegliare al mattino con la batteria a terra e con un appuntamento in ufficio dopo 10 minuti, perché non si ricarica all’istante. Durante i viaggi è necessario prevedere il tempo di ricarica, se sono lunghi si arriva anche ad un 50% di tempo in più. Nei primi viaggi, visto che erano necessarie delle soste, mia moglie mi ha detto: ma non possiamo prendere l’auto termica di mio padre? Ahahaha… Eh sì, all’inizio è un pò dura abituarsi “ .

Il piacere di guida e il risparmio ti ripagano di tutti i disagi

“ L’elettrico non è per tutti perché se non hai una colonnina vicino all’ufficio o vicino casa diventa scomodo ricaricare, Sarebbe ottimo avere il fotovoltaico o una colonnina gratuita: ecco, in tal caso la convenienza è netta;

2) il piacere di guida che si ha con l’elettrico rispetto ad una macchina termica, la possibilità di parcheggiare gratuitamente in centro in molte città, è impagabile. E ripaga ampiamente le scomodità dette sopra.

3) c’è il risparmio, oltre al piacere di guida: su bollo, manutenzione, assicurazione, sul carburante. Con le colonnine gratuite noi abbiamo speso in 4 mesi e 10.000 km circa 150 euro durante i viaggi o, quando avevamo fretta di ricaricare, in una colonnina non gratuita. Di questo passo in un anno avrò risparmiato la differenza tra auto elettrica e rispettiva auto termica. In 10 anni continuando così avrò risparmiato l’intero costo delle auto. Ci stiamo preparando ad un piano B qualora la colonnina dovesse diventare a pagamento con un impianto fotovoltaico casalingo, che ora è anche incentivato… “

Solo elettriche in famiglia: ecco l’autonomia vera

Infine qualche dato sull’autonomia. Entrambe le auto arrivano a 350 km in città, ma non più di 200 in autostrada, andando ad una velocità massima di 100 km/h. Vi piace sfrecciare a 150 km/h? Sono velocità che raggiungono facilmente, grazie ai 70 e 100 kW rispettivamente, in particolare la Kona in modalità Sport e accelerando al massimo sembra una vecchia Alfa… Ma forse non sono le auto che fanno per voi.