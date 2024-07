Solo brutte notizie sull’auto elettrica, ci credete ancora? Pietro delinea un quadro a tinte fosche, con le retromarce dei tre grandi gruppi. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Solo brutte notizie: si vende poco e i big fanno retromarcia, che cosa succede?

“Con tutto il rispetto per il lavoro che fate, mi sembra di poter dire che negli ultimi tempi l’auto elettrica sta andando più indietro che avanti. Voi stesso avete scritto che grandi gruppi come Volkswagen, Renault e Stellantis stanno rallentando i loro programmi, virando decisamente sull’ibrido. Addirittura leggevo che la Golf elettrica, modello che potrebbe interessarmi anche personalmente, non arriverà prima del 2029, mentre inizialmente si parlava del 2026. Fanno in tempo a ripensarci e ritardarla ancora. Le vendite, poi, aumentano qua e là (di poco) solo se ci sono sostanziosi incentivi a favorirle, vedi il caso dell’Italia. Ma dove gli incentivi non ci sono più, come in Germania, vanno a marcia indietro. E proprio sul vostro sito ha letto che Tesla, dopo anni di boom, adesso registra un calo dopo l’altro . Mi chiedo e vi chiedo: che cosa può ancora restituire un po’ di ottimismo a chi ha creduto nell’auto elettrica? Voi stessi ci credete ancora? Grazie“. Pietro Rinaldi

Qualche novità positiva c’è: i prezzi scendono, a partire dalle batterie…

Risposta. Qui non si tratta di credere o meno: facciamo i giornalisti e cerchiamo di dare tutte le notizie, positive o negative, poi ognuno si farà una sua idea. È vero che le vendite sono ancora legate agli incentivi, che compensano (in tutto o in parte) la differenza di prezzo che c’è con le auto tradizionali. Ma qualche notizia positiva c’è, accanto a quelle meno buone elencate da Pietro. Per esempio: il costo delle batterie, che incide in modo determinante sul prezzo finale, scende in modo consistente, è quasi dimezzato rispetto allo scorso anno da 95 a 53 dollari/kWh. E finalmente arrivano modelli più piccoli e meno costosi. La stessa Grande Panda EV avrà un listino che parte da meno di 25 mila euro, molto meno della 500e. Poi è vero che i grandi gruppi europei stanno tirando il freno, a fronte di risultati di vendita deludenti. Ma questo non dipende solo dalle condizioni di mercato: dipende anche da quanto sono competitivi i modelli che si propongono. E l’eventuale vuoto lasciato libero dai marchi made in Europe sarà colmato dai costruttori del made in Cina.