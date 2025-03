Solo auto elettriche nel futuro? Resterà un sogno, rassegnatevi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Solo auto elettriche nel futuro? Non accadrà, alla fine la lobby dell'auto vince sempre e questo resterà solo un sogno. È quel che ci scrive Paolo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Solo auto elettriche? No, costano troppo e alla fine la lobby dell’auto vince sempre, no?

“Cari amici di Vaielettrico, vi seguo da tempo, perché sono stato sempre curioso sulle novità del mondo dell’auto e per qualche anno ho anche lavorato nel settore. Apprezzo la vostra onestà nel parlare dell’auto elettrica nel bene e nel male, ma adesso dovreste fare uno sforzo di trasparenza in più per ammettere che il sogno di un mondo tutto elettrico è svanito. Basta guardare le pubblicità in televisione: fino a qualche mese fa erano solo spot di auto elettriche, adesso si è tornati indietro all’ibrido. E l’Europa stessa ha fatto capire chiaramente che la famosa scadenza del 2035 verrà rivista e che le ibride, in qualche forma, potranno circolare anche molto oltre. Alla fine la lobby dell’auto vince sempre: hanno il ricatto dei posti di lavoro ed è inevitabilele che ha quest’arma metta a tacere tutti. Anche perché, diciamolo, le auto elettriche continuano a costare troppo“. Paolo Simoni

Quel che accadrà non si decide solo qui in Europa…

Risposta. Il mondo (anche dell’auto) non è fatto solo dall’Europa. E quel che succederà in futuro non dipenderà solo da quel che decidono a Bruxelles. Una cosa è certa: rispetto a quel che era stato preconizzato solo pochi anni, attorno al 2020, il progresso delle auto elettriche è stato più lento del previsto. Sia per quel che riguarda i prezzi, sia per quel che riguarda la rdelle batterie (e i tempi di ricarica). E questo ha scatenato un’ondata di critiche sull’elettrico, spesso organizzate (e finanziate) da mani interessate. Adesso si tratta di vedere che cosa accadrà di qui al 2030, data che gli stessi costruttori avevano fissato per realizzare la parità di prezzo tra elettrico e termico. Ovviamente tra auto comparabili per allestimenti e dimensioni. La Cina sta investendo capitali enormi e marchi come BYD si dicono già pronti a produrre auto che si ricaricano in 10 minuti, a potenze inimmaginabili fino a qualche tempo fa. Mentre i marchi europei, è vero, si stanno rifugiando sotto il comodo ombrello dell’ibrido. Vedremo, a noi comunque interessa raccontare tutto questo, non buttarci in tifoserie o pronostici che non amiamo.

