Solo a Londra ricariche più care che da noi

Solo a Londra ricariche più care che in Italia. In tutta Europa le colonnine sono molto meno costose, spesso la metà di quanto paghiamo nel nostro Paese.

Solo a Londra…/ Siamo al top in Europa per prezzi alla colonnina

Puoi cambiare la fonte della statistica, ma il risultato è sempre lo stesso: il prezzo al kWh in Italia è ai massimi nell’Europa Continentale. Ci supera solo il Regno Unito, dove peraltro il reddito pro-capite è decisamente più alto che da noi. L’ultima conferma arriva dal sito Chargeviz, che ha censito le tariffe per le colonnine da almeno 100 kW di potenza in 28 Paesi. L’Italia è a 0,802, il Regno Unito a 0,895. All’altro estremo della classifica si trovano Turchia e Bulgaria, rispettivamente a 0,279 e 0,376. L’ennesima conferma del fatto che è il costo delle colonnine pubbliche una delle cause principali della limitata diffusione delle auto elettriche nel nostro Paese. Chi non ha la possibilità di ricaricare a casa finisce per pagare prezzi che avvicinano al costo per km di benzina e gasolio e la convenienza non c’è più.

In Francia un pieno da 50 kWh costa 12,5 euro in meno che qui

Più che con Paesi come Bulgaria o la Turchia, è interessante vedere il confronto con mercati vicini al nostro come Francia, Germania e Spagna. In Francia siamo a 0,549, con una differenza di oltre 25 centesimi al kWh. Il che significa che un rifornimento da 50 kWh costa in media 12 euro e mezzo in meno a Parigi rispetto a Roma. In Spagna siamo su valori abbastanza vicini a quelli francesi, con 0,565/kWh, mentre la Germania è la più cara della tre con 0,624. Prezzo comunque ben più conveniente dell’Italia in un Paese in cui stipendi e redditi medi sono decisamente superiori. Tutte cifre che ci fanno ribadire che su questo fronte l’Italia dovrebbe fare un grande sforzo, cambiando le regole del gioco. E magari approfittando dei fondi che la UE metterà a disposizione con la rivisitazione dei piani per arrivare alle emissioni zero al 2035.

