Solo 30 km in elettrico con la mia plug-in

Solo 30 km in elettrico con la mia ibrida plug-in: Stefano è soddisfatto della Peugeot 3008 che ha in uso, ma deluso dall'autonomia reale: che succede? Vaielettrico risponde.

Solo 30 km in elettrico, ho provato tutte le ricariche…

“A dicembre 2022, dopo ben 14 mesi di attesa dall’ordine, mi è stata consegnata una Peugeot 3008 Hybrid 225 come auto aziendale. Nel complesso non mi posso lamentare della macchina: comoda, silenziosa, spaziosa ben rifinita. Ma …. c’è sempre un ma. Da quando la uso la ricarica non è mai andata oltre 30 km di autonomia, che sono ben al di sotto di quella dichiarata dalla casa. Pur con tutti i se e ma ben noti legati a come i dati sono forniti. Vivo vicino a Roma, quindi in una zona non particolarmente ostile dal punto di vista climatico. Ho provato a ricaricare sia dalla wall-box che usando la presa domestica con il trasformatore fornito con la macchina. Pensando che magari potesse esserci un “limitatore” con la carica lenta. Nulla: solo e sempre 30 km. Ho provato a caricare di sera, appena tornato dall’ufficio con la macchina “calda”, di giorno al sole con 22 gradi, e altre infinite combinazioni e nulla. Solo e sempre 30 Km“.

C’è malafede da parte dei costruttori?

“Ho cercato risposte su vari forum e a quanto pare il problema è ricorrente e comune. Io mi considero fortunato, la macchina è aziendale, a casa ho il fotovoltaico da 6,5kW ora e batterie da 14,5 kW quindi posso ricaricare quanto voglio a costo quasi zero. Ma se la macchina l’avessi pagata (come giustamente si lamentava un altro utente)? O dovessi pagare le ricariche ( con questa percorrenza una ricarica completa chilometricamente costa come l’equivalente in benzina)? Sarei molto alterato (per usare un eufemismo) come gli altri utenti incappati nella stessa “disavventura”. Inizio a sospettare una certa malafede da parte dei costruttori“. Stefano Lombardi

Solo 30 km in elettrico? È la metà del dichiarato…

Risposta. I costruttori dichiarano quello che i test di omologazione consentono loro di affermare. Il problema è che, come segnalato anche da altri lettori, nella vita reale le percorrenze sono molto distanti da quel valore. Vale per tutte le auto, ma nelle ibride plug-in (visto il range in elettrico contenuto) il problema si avverte di più. E il discorso vale sia per l’autonomia sia per i consumi, questi ultimi oggetto di diversi test con risultati non proprio incoraggianti. Va detto però che i 30 km di cui parla Stefano ci sembrano un po’ pochini per la Peugeot 3008. È la metà del valore dichiarato, una cifra a cui il simulatore presente sul sito della Casa non arriva neppure andando ai 110 di media con 10° di temperature esterna. E sicuramente il problema non deriva dalle modalità di ricarica, dato che l’indicatore dovrebbe segnalare quando la batteria è al 100%. Meglio far dare una controllata.