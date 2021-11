Solito dilemma: elettrica o ibrida plug-in-in? Secondo noi…

Solito dilemma: elettrica o ibrida plug-in? A porcelo questa volta è Roberto, un lettore emiliano che attualmente guida una Mini Countryman diesel. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Solito dilemma: “22 mila km all’anno, che fare?”

“S “S 15 kW di pannelli fotovoltaici e due batterie di accumulo che avremo nella nuova casa. A questo punto il passaggio all’elettrico diventa quasi un obbligo. Il grande dilemma è se possa convenire passare all’elettrico puro o il plug-in possa essere un passaggio intermedio da ipotizzare. Ogni giorno percorro 30 km tra andata e ritorno per andare a lavorare, a volte posso avere necessità di percorrere più km. Il sabato e la domenica qualche km a volte lo percorriamo. Un paio di vacanze “lunghe”e… percorro quasi 22.000 km all’anno. Plug-in vorrebbe dire avere ancora costi di gestione elevati. Elettrico, per avere buona percorrenza, vorrebbe dire spendere cifre folli. Sto guardando Kia Niro nelle versioni plug-in e EV, Cupra Born e Formentor, mi incuriosisce la futura Sportage, la Grandland forse consuma tanto. Mini Countryiman per il fatto che ne possiedo una diesel. In questi giorni sono rimasto impressionato dai prezzi delle due MG zs ev e Marvel R. Sono a un bivio, anche perché la mia Countryman entro pochi mesi dovrei cambiarla, ha ancora con un buon valore dati i km. Sembro confuso ma il cambiamento è deciso…devo solo capire in che direzione. Roberto Miselli crivo da Castel San Pietro Terme, Bologna. Potenzialmente dal maggio prossimo potremmo essere “indipendenti” grazie aie due batterie di accumulo che avremo nella nuova casa. A questo punto il passaggio all’elettrico diventa quasi un obbligo. Il grande dilemma è se possa convenire passareo ilpossa essere un passaggio intermedio da ipotizzare. Ogni giorno percorrotra andata e ritorno per andare a lavorare, a volte posso avere necessità di percorrere più km. Il sabato e la domenica qualche km a volte lo percorriamo. Un paio di vacanze “lunghe”e… percorro quasi. Plug-in vorrebbe dire avere ancora costi di gestione elevati. Elettrico, per avere buona percorrenza, vorrebbe direSto guardandonelle versioni plug-in e EV,, mi incuriosisce la futura, laforse consuma tanto.per il fatto che ne possiedo una diesel. In questi giorni sono rimasto impressionato dai prezzi delle due. Sono a un bivio, anche perché la mia Countryman entro pochi mesi dovrei cambiarla, ha ancora con un buon valore dati i km. Sembro confuso ma il cambiamento è deciso…devo solo capire in che direzione.

Sicuro che l’elettrico costi tanto più della versione plug-in?

Risposta. Sicuro che per l’elettrico servano cifre folli? Prendiamo la Kia Niro, la prima auto presa in considerazione. Nella versione elettrica i prezzi partono da 35.850 euro, la plug-in da 36.250. E la forbice reale è ancora più ampia, considerando che gli incentivi sono ben più consistenti per la EV (4 mila euro contro 1.500). Se la versione base della e-Niro non ha un’autonomia sufficiente per le sue esigenze (ha 289 km), può considerare la versione con una batteria più capace, la 64 kWh. In questo caso il prezzo sale a 44.850 euro e il range è di 455 km, che ci sembrano più che sufficienti per i suoi spostamenti. Il sovrapprezzo rispetto alla plug-in si recupera in fretta, considerando che i costi di gestione sono molto più bassi, a partire dall’energia e dai tagliandi. Poi non si paga il bollo ecc ecc. Come avrà capito, non siamo dei fans delle plug-in: si portano a spasso due motori, con relativi pesi, quando (con un minimo di organizzazione) uno solo basta e avanza. E divertimento e comfort non sono paragonabili.ù

