Soliti maleducati della ricarica, questa volta a Venegono

Soliti maleducati della ricarica in azione anche a Venegono, nel Varesotto. E quel che più irrita è che i posti liberi nei parcheggi abbondano…

“Posteggio stazione di Venegono Superiore, in provincia di Varese. Come spesso accade, auto termica posteggiata in uno spazio dedicato alla ricarica di auto elettriche. Questo nonostante la contemporanea presenza di parcheggi liberi“. Mario Marini

Risposta. A costo di essere ripetitivi, continuiamo a pubblicare queste segnalazioni. Nella speranza che finalmente le varie Polizie Locali si muovano per sanzionare questi comportamenti incivili. Appena due giorni fa abbiamo pubblicato una segnalazione da Teramo. Con una pattuglia di Vigili che si è rifiutata di intervenire adducendo il fatto che la ricarica non è delimitata da segnaletica orizzontale. Qui le strisce ci sono, ma sembra proprio che la Panda a benzina in questione resti parcheggiata senza alcun intervento. È la stessa inviciltà che si manifesta parcheggiando nei posti riservati ai disabili (cosa ancora più grave) e nel non rispettare chi vorrebbe atraversare sulle strisce pedonali. Inciviltà che noi continuiamo a denunciare, incitando le varie Polizie Locali a intervenire. Tanto più che solo in Italia questo menefreghismo è così diffuso.