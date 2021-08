Solectrac e70N: trattore elettrico da 75mila dollari (video)

e70N è la sigla del nuovo trattore elettrico della californiana Solectrac. Un salto tecnologico rispetto al modello eUtility Tractor (ne avevamo scritto qui) grazie al motore da 52 kW (dichiarano 70 CV equivalente) e la batteria da 60 kWh che offre un’autonomia da 4/8 ore.

Interessante la batteria intercambiabile da 60 kWh per avere più sicurezza sui tempi di lavoro. Quanto costa? Parte da 75mila dollari.

La sfida californiana sui trattori elettrici

La California ci fa concorrenza su diversi prodotti agricoli, sul vino e sempre di più sulle soluzioni dell’agricoltura ecologica a emissioni zero. C’è Solectrac, c’è Monarch (tra i fondatori un italo-americano e poi è entrata nel capitale la CNH), ma pure Ztractor. Gli emiliani riescono ad esportare qualche macchina elettrica per raccogliere le fragole (leggi qui), ma i californiani hanno ben capito la direzione da prendere per vendere, con valore aggiunto a emissioni zero, i frutti della terra.

Alla transizione elettrica dell’agricoltura lo Stato Usa ci crede e punta sugli incentivi – in Italia li prendono solo auto, e-bike, monopattini e poi la farsa veneziana sulle barche (leggi qui) – che sostiene le imprese locali. Nel caso di Solectrac – ma sono una moltitudine i progetti in corso – il programma del Bay Area Air Quality Management District in sigla FARMER (Funding Agriculture Replacement Measures for Emission Reductions Demonstration Program) ha finanziato tre e70N (al 80%) per altrettante aziende agricole del nord della California.

Il video di e70N

Motore da 53 kW, batteria da 60kWh, ricarica con pannello solare

L’azienda di Santa Rosa dopo i trattori per i lavori leggeri sta puntando su macchine per attività più pesanti. Mezzi agricoli per fattorie, frutteti e vigneti come e70N. Il primo dato da capire è l’autonomia, l’azienda dichiara fino a otto ore con una singola carica, ma su certe tipologie di impiego potrebbe essere necessaria più energia. Qui Solectrac propone, oltre alla batteria di serie LFP (Lithium Iron phosphate) da 60kWh, una seconda batteria intercambiabile con la stessa capacità (18mila dollari da aggiungere al prezzo base).

Il motore è da 52 kW dichiarato equivalente ai 70 CV di un diesel. Sui tempi di ricarica: 8 – 10 ore a 220 V 50 A, mentre con un pannello solare da 8 kW impiega 6 ore. Qui sotto la scheda tecnica con tutti i dati annunciati dall’azienda.

Scheda tecnica

Le dimensioni

Il prezzo di e70N? Da 75mila euro

Il Solectrac e70N costa 74.999 dollari a cui se ne aggiungono altri 18mila con il componente aggiuntivo della batteria sostituibile. E’ già presente sul mercato, si può prenotare con 1000 dollari. Le consegne dei nuovi trattori sono previste entro la primavera del 2022.Questo il cronoprogramma dell’azienda recentemente acquisita al 100% da Ideanomics, prima presente con una quota di minoranza.

Mani Iyer, Ceo di Solectrac, spiega: “e70N è il nuovo ed ennesimo trattore elettrico innovativo di Solectrac, questa volta incentrato su lavori agricoli e vigneti a livello commerciale e per impieghi gravosi“.

Si punta più in alto: “Questa categoria è molto richiesta poiché molti agricoltori cercano di ridurre le emissioni e l’inquinamento acustico, ma richiedono veicoli più grandi e potenti con una facile manovrabilità. Con e70N Solectrac guadagnerà quote di mercato e competerà molto favorevolmente con i trattori medi e pesanti sia nel segmento agricolo che in quello commerciale“.

