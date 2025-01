Solbian: via italiana all’auto con fotovoltaico, intervista all’Ad Bonci

La via italiana al fotovoltaico integrato nei veicoli (VIPV) stradali prende il nome di Solbian. Non è una startup, ma un’azienda conosciuta nel mondo grazie alle applicazioni nel mondo nautico. A partire dalla vela. Non a caso è stata fondata dal velista Giovanni Soldini. Alla Vendée Globe, la regata oceanica più importante, i suoi sistemi alimentano le barche di alcuni dei maggiori velisti mondiali. Dagli oceani alla terra dove l’azienda ha già all’attivo alcuni studi sulle auto. Ora una nuova sfida (nonostante storie non riuscite) grazie a una call europea a cui Solbian intende partecipare. A questo proposito lanciano un appello ai lettori di Vaielettrico: cercano un’auto elettrica usata da utilizzare per la sperimentazione e i test.

Intervista a Luca Bonci, Ad di Solbian: è fattibile l’integrazione dei pannelli nelle auto? Può diventare efficiente ed efficace? Quali sono i vantaggi del VIPV?

Può sembrare strano che un modulo fotovoltaico possa contribuire in maniera non trascurabile alle necessità energetiche di un veicolo. Il confronto tra la potenza di un motore (elettrico o meno) e la potenza solare installabile è impari. Se si pensa a un auto di dimensioni medie, una potenza solare tipica di 500W va confrontata con motori che hanno potenze superiori a 100 kW, ovvero 100.000W. Come può un modulo fotovoltaico che fornisce lo 0,5% della potenza massima del motore servire a qualcosa? La risposta è semplice, la domanda che ci siamo appena posti non è formulata correttamente: non vanno confrontate le potenze, ma le energie.

E’ vero che un’auto ha una potenza elevata, ma per quanto la utilizza? E’ vero che un modulo FV ha una potenza piccola, ma per quanto la fornisce?

Quanto può incidere in percentuale l’integrazione energetica grazie all’autoproduzione con il solare?

Ragioniamo in km percorsi e focalizziamoci su una vettura elettrica, dove l’utilizzo dell’energia solare è più evidente. Un consumo tipico di energia di 150Wh/km implica che per percorrere 100 km servono 15kWh. Ma la percorrenza media di un auto è in effetti molto inferiore – si parla di circa 30 km al giorno – e alla fine le auto stanno principalmente ferme, passano la loro vita parcheggiate!

Nello stesso giorno medio, 500W di fotovoltaico possono invece produrre 1,5 kWh, quindi il necessario per percorrere 10 km, un terzo della percorrenza media. Ecco quindi che l’installazione di un modulo fotovoltaico su una vettura inizia ad avere un

senso.

Per non parlare poi di altri vantaggi, quali il minor utilizzo delle batterie che significa

aumentarne la durata o il risparmio economico nel ricaricare dal sole. Quanto appena detto si riferisce alla tecnologia attualmente disponibile. E se da un lato ci si aspetta un aumento dell’efficienza dei moduli fotovoltaici (dal 25% attuale in poco tempo si

passerà a efficienze superiori al 30%), dall’altro anche un minor consumo delle auto renderà il contributo solare sempre più interessante.

Appurata l’integrazione al consumo quotidiano quali sono limiti di questa tecnologia basata sulle rinnovabili?

I limiti sono ovvi in quanto appena detto: non si può pensare che il solare sia la sola fonte di alimentazione, anche a causa della sua variabilità. Tuttavia per alcuni tipi di veicoli dal basso consumo (cargo bike o simili) il sole può rendere molto poco frequenti le ricariche dalla rete (ricordiamo i robot agricoli, leggi qui Ndr)

Un limite intrinseco alle tecnologie solari oggi esistenti è invece legato alle dimensioni e ai fattori di forma delle celle solari, che impediscono la loro installazione in ogni zona dei veicoli. Anche se si parla, è notizia di questi giorni, di vernici fotovoltaiche che possano

rendere tutta la superficie un generatore di energia, siamo ancora lontani da questo tipo di soluzioni.

Una delle criticità è rappresentata dalla sostituzione del modulo in caso di rottura e danno provocato da incidente o agente atmosferico avverso come una grandinata.

Certo, il costo di un tetto solare è maggiore di quello di uno standard, e mentre quest’ultimo è quasi sempre riparabile, una forte grandinata può distruggere completamente la componente fotovoltaica. Per questo sono allo studio soluzioni che

separino la parte strutturale dalla parte elettricamente attiva, in modo che un eventuale

danno non renda insostenibile il costo di riparazione (ad esempio per veicoli di una certa età).

L’auto è un mezzo utile ma anche un oggetto legato allo status symbol, studiate anche l’aspetto estetico dell’applicazione?

Questo forse è uno degli aspetti principali; se vogliamo arrivare a un utilizzo massivo del solare sui veicoli passeggeri va affrontato. Le auto devono essere belle, spesso il colore è uno dei fattori che decide il successo o meno di una vendita. Le celle solari sono nere, su questo non ci sono dubbi, e allora una scelta è quella se fare modulo fotovoltaico

completamente nero.

A quel punto potremmo avere un’auto del colore desiderato e col tetto nero, una scelta stilistica già esistente. Oppure sono state sviluppate tecniche che permettono di dare una colorazione ai moduli fotovoltaici, con una gamma di colori limitata e con una certa perdita di potenza, ma che già oggi permettono di unire aspetto estetico e produzione di energia.

Quanto ritiene debba costare l’integrazione fotovoltaica per essere accettabile dal mercato?

Altro argomento estremamente importante, specialmente per autovetture economiche, dove già oggi i margini delle aziende costruttrici sono ridotti all’osso. Però la domanda deve essere diversa: in quanto tempo questo costo si ripaga?

Prendendo in considerazione i 10km giornalieri precedenti, un auto solare potrebbe risparmiare carburante per 3600 km all’anno, ovvero per una cifra che ai prezzi attuali e ai consumi attuali dei motori endotermici si aggira sui 400 euro. In cinque anni un risparmio di 2000 euro, più che sufficiente a ripagare una installazione solare.

E se poi mettiamo in conto anche i vantaggi ambientali appare chiaro come il progetto di una adozione massiccia del solare nei mezzi sia possibile. Tutti questi aspetti sono ben chiari alle aziende del settore e anche ai legislatori europei, tanto che nei prossimi giorni scadrà un bando per progetti europei dedicati esplicitamente all’integrazione di moduli fotovoltaici nei veicoli (clicca sul link, Ndr), con particolare focus sui piccoli veicoli da trasporto e sulle auto.

“Cerchiamo un EV usato per fare i test: potete aiutarci?”

Solbian sta già attivamente partecipando a un precedente progetto per lo sviluppo di piccoli veicoli solari economici (GIANTS: clicca sul link) e collabora con altre importanti aziende del settore per i progetti futuri.

Con questa idea stiamo pensando di acquistare una vettura aziendale per fare sperimentazione. Un’auto elettrica, anche non in ottime condizioni estetiche (ci

dispiacerà meno farci gli esperimenti). Potete scrivere a luca.bonci@solbian.eu.

