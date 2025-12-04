Solaris: la moto elettrica italiana che si ricarica al sole

Il concept Solaris è una delle prime moto solare al mondo. Ricarica le batterie grazie ad ali fotovoltaiche che si aprono durante la sosta

Mask Architects ha sede a Olbia, non è un costruttore tradizionale di veicoli, ma uno studio di architettura e design che ha deciso di cimentarsi in un progetto semplice quanto innovativo. L’obiettivo dichiarato? Creare un veicolo elettrico davvero indipendente dalle infrastrutture, capace di ricaricarsi grazie alla luce solare, gratuitamente e in modo completamente CO₂-neutrale.

Il sistema “ali solari” e le scelte tecniche

Per farlo c’è bisogno di un’ampia superficie fotovoltaica. Ovviamente una moto ha tutto tranne che ampie superfici e allora l’idea di dotare la moto di due “ali” laterali che si dispiegano solo quando la moto è parcheggiata.

Il telaio è composto di alluminio e fibra di carbonio e punta su leggerezza e rigidità strutturale. Il motore elettrico e batteria sono posti in posizione centrale e la trasmissione è a cinghia.

Facciamo due calcoli

Nonostante l’idea sia affascinante, mancano dati concreti: non si parla né di capacità in kWh della batteria, né di autonomia stimata, né di potenza effettiva del motore. Qualche supposizione però possiamo farla.

Trattandosi di una moto ipotizziamo una batteria da almeno 7-8 kWh, giusto per garantire 100-150 km di autonomia. Passiamo ai pannelli solari. Stando alle proporzioni con una moto normale, dalle foto si può stimare un diametro di circa 150 cm. Fatti di debiti calcoli e sottratto lo spicchio mancante da entrambi i pannelli, la superficie totale dovrebbe essere intorno ai 2,65 metri quadrati. In condizioni ideali (una giornata estiva, senza nuvole, a mezzogiorno) una superficie di queste dimensioni potrebbe arrivare a produrre 0,5 kWh per ogni ora di ricarica.

L’idea quindi teoricamente potrebbe avere un senso. Se supponiamo prestazioni comparabili a quelle di un 250 cc con motore da 11 kW si potrebbe supporre un consumo intorno ai 6 kWh per 100 km. Rigirando il tutto con un’ora di “abbronzatura” la Solaris potrebbe ricaricare circa 8 km. Detto così sembra ridicolo, ma se pensiamo di lasciare la moto parcheggiata mentre siamo al lavoro, la ritroveremo con 4,5 kWh in più e una settantina di km di autonomia ricaricati. Non male!

Che senso ha?

Abbiamo visto i numeri, ora dimentichiamoceli. Il senso di una moto come questa non sta nell’efficienza o nel risparmio di CO₂. È piuttosto quello di tenere in esercizio il pensiero laterale e ravvivare il senso della ricerca del nuovo. Il compito dei concept non è quello di trovare soluzioni, ma è quello di condurci nel mondo del possibile, di proporre visioni, non dare delle risposte. Se ci mettiamo in quest’ottica, Solaris è già un successo.