Solare, l’incredibile record dell’India: +282% di potenza installata

L’energia solare cresce con numeri record in India: nel primo semestre 2024, la nuova capacità installata negli impianti fotovoltaici è salita del 282% rispetto all’anno scorso. Nonostante il rallentamento nel secondo trimestre dove sono stati inaugurati 5 gigawatt contro i 9,9 gigawatt del periodo gennaio-marzo

C’è un nuovo gigante dell’industria delle rinnovabili a livello mondiale. Si trova in Asia, ma non è la Cina. Il governo di Pechino può vantare la leadership globale nelle vendite di pannelli solari, con posizioni di primo piano anche nelle pale eoliche e nelle batteria.

Ma è l’India che può vantare una crescita senza precedenti. Talmente rapida da costringere il sistema a una frenata, per risolvere i problemi di una rete elettrica che non si è sviluppata altrettanto velocemente. Come si vede dal rallentamento nel periodo aprile-giugno.

Solare senza freni in India, ci sono progetti in corso per 146 ulteriori gigawatt

Sono i dati che si possono leggere nell’aggiornamento dell’Indian Solar Market, raccolti dalla società specializzata Marcom India research: rivelano come i dati dei primi sei mesi dell’anno abbiamo superato ogni altra statistica di trimestre e semestri precedenti.

Complessivamente, l’energia solare ora copre il 19,5% della potenza installata (pari al 44% di tutte le rinnovabili) per tu totale di 82 gigawatt. Ora l’India dovrà fare i conti con la frenata prevista dagli addetti ai lavori.

In ogni caso, l’India può contare su progetti in corso per 146 ulteriori gigawatt, di cui 106 in attesa che venga bandita la gara.

