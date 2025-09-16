Solare Enel per Mars, il gigante Usa degli snack

Solare Enel per Mars, il gigante americano del cibo e degli snack. L’accordo, di grande portata, riguarda la produzion di tre parchi per 851 Megawatt.

Solare Enel per Mars con 3 grandi parchi di produzione nel Texas

Tutta la domanda di energia dell’azienda coperta dalla fornitura

Le due società hanno completato un accordo di acquisto di energia, Power Purchase Agreement (PPA), per l’intera produzione dei tre parchi solari, nel Texas. Insieme, si prevede che questi impianti forniranno 1,8 terawattora di elettricità all’anno, l’equivalente dell’energia sufficiente per alimentare 150.000 case. Una portata che rende questo il più grande PPA aziendale di Enel Group a livello mondiale. Tutti e tre i parchi solari utilizzeranno il pascolo ovino per gestire la vegetazione. Si tratta di una pratica a duplice uso che Enel ha ampliato attraverso il più grande accordo sul pascolo solare negli Stati Uniti.

Michele Di Murro, Amministratore Delegato di Enel North America, spiega che l’accordo “dimostra come le rinnovabili siano tra le soluzioni più veloci e convenienti per soddisfare il fabbisogno energetico del Paese. Attraverso questi accordi, stiamo aggiungendo capacità pulita alla rete del Texas, supportando al contempo gli obiettivi di sostenibilità di un produttore leader”. Per Mars, la mossa va oltre il semplice rendere più ecologiche le proprie fabbriche. Kevin Rabinovitch, vicepresidente globale della sostenibilità di Mars, aggiunge che questo PPA “ci consente di portare la domanda di tutta l’elettricità utilizzata nella nostra catena del valore al mercato dell’energia pulita in modo altamente efficiente. Più domanda creiamo insieme, più velocemente possiamo costruire il futuro che tutti vogliamo“.

