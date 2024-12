Solare, la Cina straccia tutti: nel 2024 le nuove installazioni battono ogni record

Nell’energia solare la Cina si appresta a segnare un altro traguardo storico. Batterà un record con nuove installazioni di energia fotovoltaica che potrebbero raggiungere i 260 gigawatt entro la fine dell’anno.

Altro che frenata delle rinnovabili. Mentre l’Europa è stata rallentata dalle difficoltà politiche per il rinnovo della Commissione Ue e negli Stati Uniti pesano le incognite sulle scelte energetiche di Donald Trump, la Cina viaggia a un’altra velocità. E in tutt’altra direzione, confermando i dati del luglio scorso.

Le aziende di Pechino si confermano il motore della green energy. I 260 gigawatt di nuova potenza che verranno installati a fine 2024 superano di gran lunga il record di 217 GW stabilito nel 2022. E rappresenta un incremento rispetto alle stime iniziali della China Photovoltaic Industry Association che a febbraio prevedeva nuove installazioni in una forbice tra 190 e 220 GW.

La sovraproduzione ha causato un calo dei prezzi che ha portato a un eccesso di produzione e la chiusura di piccoli produttori

Sul sito di Bloomberg, si può leggere il parere de presidente dell’associazione del fotovoltaico cinese, Wang Bohua il quale ha evidenziato come diversi fattori abbiano contribuito a questa crescita straordinaria. Il primo punto è la realizzazione di grandi impianti in zone desertiche, dove non mancano gli spazi e l’irradiazione è superiore. In secondo luogo, il successo degli incentivi per l’installazione di pannelli solari sui tetti. Infine, ha contribuito l’accelerazione nella costruzione della rete elettrica. Questo ha permesso di trasmettere energia solare verso i principali centri di domanda, migliorando l’efficienza del sistema.

Nonostante i progressi, il settore del solare in Cina sta comunque affrontando pressioni da non sottovalutare. La sovrapproduzione ha portato a un calo dei prezzi dei pannelli solari, con una riduzione del valore della produzione del 45% nei primi nove mesi del 2023, pari a 570 miliardi di yuan (circa 78 miliardi di dollari). Le esportazioni non sono state da meno, con un calo del 35% nel valore delle vendite nei primi dieci mesi, scese a 28 miliardi di dollari.

Questa dinamica di mercato sta creando difficoltà soprattutto per i piccoli produttori, alcuni dei quali sono stati costretti a chiudere. Tuttavia, la forte domanda interna rappresenta un’importante nota positiva, garantendo una spinta costante al mercato solare nel paese, che rimane il più grande al mondo.

Il solare cinese traina la crescita delle rinnovabili

Il settore fotovoltaico cinese continua a dimostrare il proprio ruolo centrale nella transizione energetica globale, stabilendo nuovi standard sia in termini di capacità installata che di resilienza del mercato. Secondo gli ultimi dai disponibili, la Cina garantirà il 65% della crescita delle rinnovabili nel mondo, nonché il 50% della nuova potenza installata di fotovoltaico. Confermandosi come il principale motore della transizione energetica globale.

