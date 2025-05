Solar Solution Torino 2025 scalda i motori

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Proseguono con entusiasmo i preparativi per Solar Solutions Torino, la fiera B2B dedicata all’efficienza energetica, che si terrà il 1 e 2 ottobre 2025 al Lingotto Fiere di Torino – Padiglione 3.

La prima edizione italiana sarà ricca di contenuti, tecnologie d’avanguardia e occasioni di dialogo tra imprese, tecnici e istituzioni. Quattro i temi principali: Fotovoltaico, Accumulo intelligente, Ricarica per veicoli elettrici e Riscaldamento Green.

Innovation Boulevard: il viale delle innovazioni

Oltre all’ampia area espositiva rivolta al mercato italiano, con focus particolare sugli installatori e sui prodotti finali, Solar Solutions Torino 2025 proporrà numerosi contenuti tecnici e formativi, pensati per offrire una panoramica aggiornata e concreta sull’evoluzione del settore.

Uno degli elementi centrali sarà l’Innovation Boulevard, un percorso espositivo dedicato ai

prodotti più innovativi del mercato. Le aziende partecipanti avranno la possibilità di mettere in risalto le loro soluzioni più avanzate, contribuendo a disegnare il futuro dell’energia solare in Italia e non solo.

Seminari: formazione e aggiornamento professionale

Il programma dei seminari, organizzato in collaborazione con Infoweb e Prospecta

Formazione, offrirà approfondimenti su tematiche tecniche, normative e progettuali.

Un’importante opportunità formativa per gli installatori e i tecnici professionisti: in particolare periti industriali e architetti potranno acquisire crediti formativi partecipando agli incontri.

Il panel sulla transizione energetica promosso da Kyoto Club

Tra gli appuntamenti più attesi, il panel “Politiche e sviluppi del solare in Piemonte”,

organizzato da Kyoto Club e moderato da Beppe Gamba, Coordinatore del gruppo di lavoro “Protocollo di Kyoto ed enti locali” di Kyoto Club. Un momento di confronto sulle strategie territoriali per accelerare la transizione ecologica, a cui parteciperanno:

-Elisa Guiot, Dirigente Settore Sviluppo energetico sostenibile – Regione Piemonte

-Silvia Bodoardo, Politecnico di Torino – Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia

-Agostino Re Rebaudengo, Presidente Asja Ambiente

-Mario Gamberale, AD Exalto Energy & Innovation

-Davide Damosso, Direttore Envi Park.

Come sottolinea Beppe Gamba: «La transizione energetica è in corso, riguarda tutti e coinvolge le scelte quotidiane di famiglie, imprese, consumatori e istituzioni. Disponiamo di molte delle tecnologie necessarie. La sfida che stiamo affrontando è quella di sostenere un clima favorevole all’innovazione e alla cooperazione tra decisori pubblici e investitori, affinché sia una transizione rapida e giusta.»

E’ proprio in questa direzione che guarda Solar Solutions Torino: un’occasione concreta per mettere in rete competenze, soluzioni e visioni. L’obiettivo è offrire agli operatori del settore uno spazio di aggiornamento tecnico, networking e sviluppo commerciale, con particolare attenzione al territorio e al dialogo tra imprese e professionisti.

Le tecnologie ci sono. Ora servono visione, impegno e collaborazione

Solar Solutions Torino vuole essere il luogo dove le idee diventano azione e si propongono

risposte concrete alle sfide della transizione, un appuntamento per favorire l’incontro tra

domanda e offerta. Le aziende interessate a partecipare come espositori possono ancora iscriversi: è il momento giusto per contribuire allo sviluppo delle soluzioni sostenibili di cui il settore ha bisogno.

Per ulteriori informazioni, iscrizioni e aggiornamenti sul programma:

www.solarsolutionstorino.it.

