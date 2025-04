Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Sogno la mia Roma con l’aria della Cina…Marco è rimasto impressionato da un report che descrive una Shanghai liberata dallo smog che la opprimeva. Grazie a un massiccio utilizzo di produzione di energia da rinnovabili e alla diffusione di auto elettriche. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Sogno la mia Roma come Shanghai, silenziosa e respirabile

“Vorrei segnalarvi questo articolo. Di recente avete pubblicato le sensazioni di un turista italiano in Norvegia. Città senza l’inquinamento acustico per effetto delle auto elettriche. C’è un altro paese dove questa transazione energetica ha avuto successo, la Cina. Sono un ciclista amatore e un tifoso di Vincenzo Nibali fin dagli inizi. Ricordo quando partecipò alla cronometro olimpica a Pechino, di come i cronisti dell’epoca commentavano i pericoli per gli atleti nelle città cinesi altamente inquinate. Ora queste immagini appartengono al passato. Sono un vago ricordo, come testimonia questo articolo e la recente trasmissione di Presa diretta su RAI tre. Anche il mondo della F1 è rimasto sorpreso dai progressi che i cinesi hanno fatto grazie all’auto elettrica, migliorando di gran lunga la qualità della loro vita e l’aria delle loro città. Sogno una città di Roma silenziosa e meno caotica grazie all’auto elettrica. Spero che questo sogno si avveri, ma con il ritmo e la diffidenza con cui stiamo accettando questa transazione lo vedo molto lontano“. Marco Di Paola

Un Paese con molte facce, ma sulle rinnovabili stanno facendo cose incredibili

Risposta. La Cina è un Paese enorme, da cui (come è normale che sia) arrivano segnali discordanti. Da un lato si legge che aumenta la produzione di energia da carbone, dall’altro che gli investimenti in rinnovabili crescono a un ritmo incredibile. E che ovunque nascono nuove città in grado di autoprodurre quel che consumano. Si parla di qualcosa 1.600 miliardi di dollari di investimenti in energie pulite solo negli ultimi due anni, con l’obiettivo emissioni zero entro il 2060. Con alle spalle un apparato produttivo in grado di soddsfare non solo la richiesta di chi installa in Cina, ma anche di esportare quesl che serve per eolico e fotovoltaico in tutto il mondo. Con un paradosso tragicomico. Ovvero: l’unico business che ha funzionato bene per Tesla nel primo trimestre 2025 è stato quello dell’Energy Storage. Peccato che le batterie di accumulo utilizzate vengano proprio dalla Cina. E che ora Elon Musk dovrà pagare il dazio del 54% imposto da Donald Trump, il presidente che ha sostenuto con tutte le sue forze.