Sogni elettrici: ecco il Suv della EQS

Sogni elettrici destinati a pochi privilegiati: dopo la EQS, l’ammiraglia da 770 km di autonomia, arriva la Nuova EQS Suv, più alta di 20 cm. abbondanti.

Sogni elettrici / Disponibile con terza fila di sedili

Le dimensioni esatte sono 5.125/1.959/1.718 mm (lunghezza / larghezza/ altezza). All’interno si trovano finezze come la seconda fila di sedili che dispone della regolazione elettrica di serie in senso longitudinale. Nel bagagliaio non si parla di valigie, ma di quante sacche da golf trovano spazio (fino a quattro). E a richiesta è disponibile una terza fila con due sedili singoli aggiuntivi. Per il momento sono state solo diramate le prime immagini della EQS Suv, senza dettagli tecnici né prezzi. Limitandosi a dire che “tutti i modelli EQS SUV dispongono di una catena cinematica elettrica (eATS) sull’asse posteriore. Mentre le versioni a trazione integrale 4MATIC montano un’eATS anche sull’anteriore. Sui modelli 4MATIC, la funzione Torque Shift provvede a ripartire le coppie motrici in modo variabile e intelligente tra il motore elettrico posteriore e l’anteriore. Sfruttando così la catena cinematica elettrica eATS di volta in volta più potente. I motori elettrici sull’asse anteriore e posteriore sono di tipo sincrono a magneti permanenti (PSM)“.

A richiesta l’Hyperscreen della EQS

Un’altra novità che la Mercedes introduce con quest’auto è la cosiddetta memoria anti-abbandono. Questo sistema, di serie, avverte qualora si fossero dimenticati dei bambini sui sedili posteriori dell’auto. Negli interni spicca l’enorme MBUX Hyperscreen (a richiesta). Questo grande display arcuato copre quasi l’intera superficie tra i due montanti anteriori e si compone di tre monitor. Essendo disposti sotto un vetro di copertura comune, sono percepiti visivamente come uno schermo unico. Il display OLED da 12,3 pollici costituisce l’area di visualizzazione e comando dedicata al passeggero anteriore. A quest’ultimo è consentito fruire di contenuti dinamici anche durante la marcia. Mercedes-EQ si serve di una logica di blocco intelligente e basata su telecamera. Se questa rileva che il conducente sta guardando il display del passeggero, per sicurezza il sistema sfuma automaticamente i contenuti dinamici.