Sognava la Tesla, ora è contento della 500e

Sognava la Tesla, ora è contento della sua…500e: Davide racconta il suo agognato passaggio all’elettrico, dopo non poche delusioni con auto tradizionali. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Davide Cochis

“Vi leggo da qualche anno ormai, posso dirvi che sognavo l’auto elettrica da quando abbiamo provato, dopo la pandemia, la Tesla Model 3. In quel periodo se avessimo rottamato una vecchia auto, ci avrebbero corrisposto 10.440 euro, tuttavia il prezzo rimaneva bello elevato per i nostri standard…

Abbiamo sempre avuto auto del gruppo Fiat, ma quanti problemi

“Questo in quanto abbiamo sempre e solo posseduto auto del gruppo Fiat e, per ultima un’Alfa Romeo 147 a benzina GPL comprata però a km zero, spesa di circa 14 mila euro più l’installazione dell’impianto GPL. Della 147 possiamo dire tutto, che era divertente, bella da guidare, incollata alla strada… e spesso in riparazione! Passato un anno, mentre Tesla continuava ad abbassare i prezzi e gli altri li iniziavano ad alzare, in famiglia abbiamo acquistato una Giulietta a gasolio di fine serie. Pagata di più, circa 22mila euro. Poi è saltato fuori, dopo poco più di un anno, che la Giulietta ha una perdita nell’impianto di condizionamento, risultava necessario ricaricare. Spese riparazione: 1) 400 euro, problema non risolto. ma è stato inserito liquido tracciante, o come si chiama, in modo da vedere in che punto era presente la perdita. 2) 600 euro, è stato trovato il punto di perdita e sostituito, ad oggi funziona“.

Sognava la Tesla…/ Ricarico a casa, programmo gli orari w spendo 0,19 euro/kWh

“Appena messi gli incentivi auto 2024, siamo così corsi in un concessionario ad acquistare un’elettrica, niente pò che di meno la 500. È la versione base, con l’aggiunta di un pacchetto che tra l’altro include i fari a LED: costo totale 36.500 EURO. Siamo stati tra i tanto fortunati a riuscire ad accaparrarsi gli incentivi. Come detto è la versione base, senza specchietti richiudibili elettricamente, senza bracciolo, senza sensori, senza angolo cieco, senza CruisControl adattivo, SENZA SENZA…. Per ora non posso che dirvi che siamo più che soddisfatti della guidabilità della 500 e del suo confort, ma ripeto, in futuro eviteremo il gruppo Stellantis. Quindi: più che dire che la colpa è dell’auto elettrica, forse la colpa è di chi pensa di approfittarsi in questa maniera dei clienti. Ricarichiamo a casa con la programmazione degli orari, dalle 22:00h alle 7:40h, a 10 Ampere, fornitura da 3kW, costo 0,19 euro“.

Risposta. Ricaricando a casa a questi prezzi, l’elettrico diventa sicuramente un affare interessante, tanto più se l’auto non dà alcun genere di problema come questa 500e. Sui problemi avuti con le precedenti auto termiche, diciamo che l’Alfa Romeo ha vissuto anni non esaltanti sul piano dell’affidabilità. Oggi le cose sembrano andare decisamente meglio, ma rimandiamo a siti che si occupino più specificamente di auto termiche.

