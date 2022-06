Sognava la Tesla, ha preso la Spring. Per ovvie ragioni di budget, Tiziana si è accontentata della piccola Dacia, di cui peraltro è più che soddisfatta… Chi, come lei, vuole raccontare i primi giorni in elettrico, può scrivere a info@vaielettrico.it

Sognava la Tesla, ma anche una Dacia va benissimo

“Vi seguo da un po’ e sono da sempre sostenitrice della mobilità elettrica. Il mio sogno è da sempre Tesla (ricordo quando tutti dicevano che sarebbe stato un flop). Ma le mie finanze non concordano con i miei sogni. Finalmente quest’anno possiamo rottamare la nostra Renault Modus del 2004, che ne ha viste di tutti i colori, e pensare ad un elettrica. Ovviamente aspettando gli incentivi (pietosi per uno stato che ha il parco auto più vecchio d’Europa e gli stipendi più bassi degli stati industrializzati). E, in base alle nostre finanze misere, la scelta non poteva che cadere su Dacia Spring. Prendiamo quella disponibile, che è la versione base, anche se avremmo voluto la Comfort Plus, e il 7 giugno andiamo finalmente a prenderla. Ovviamente non nella nostra città, ma in Lombardia dall’amico che ha la concessionaria. Totale del viaggio: 330 km“.

Ma Tiziana non demorde: chissà che un giorno…

“ Ovviamente ne so più io del concessionario e dopo aver pianificato il viaggio partiamo direzione Emilia Romagna. Sosta da parenti a Milano con cena e notte. Auto in ricarica domestica tutta la notte. Mattino partenza ipotizzando una sosta per la ricarica, visto che i km da percorrere sono 205. Invece, man a mano che procediamo con velocità che tra l’altro oscillano tra i 90 e i 110 km orari, ci rendiamo conto che molto probabilmente arriviamo senza soste. E così è stato. Una grandissima soddisfazione. Non nego che i dubbi e le paure ci sono state, soprattutto perché non mi era chiaro se fosse obbligatorio avere la card per la ricarica. In città è uno spettacolo, non consuma nulla ed è una scheggia. Siamo tutti entusiasti. Chissà che prima o poi riuscirò ad avere una Tesla. I sogni a volte si avverano. Grazie a tutti e ciao “ . Tiziana Cipriani