Software malandrino: l’odissea di Massimo con la ID.3

di Massimo Testi

“Questo è il racconto di 16 mesi di guida della elettrica Volkswagen ID.3, con…8 gradi nell’abitacolo. Ma, per cominciare, ecco un po’ di informazioni generali“.

Software malandrino: è la prima elettrica di famiglia e…

“La ID.3 è la prima auto elettrica della mia famiglia. Fino ad oggi ho guidato prevalentemente auto a alimentate a gasolio, da Alfa Romeo a Mercedes. Dal 2007 al 2021 sono stato un felice proprietario di due versioni della Mercedes Classe B. In famiglia siamo in 4, due bambine di 11 e 14 anni. Percorro mediamente 160/180km giorno per recarmi al lavoro, ma ho utilizzato la ID.3 anche per alcune vacanza (media 400/450km di distanza). Ricarico a casa con wallbox domestica e pannelli fotovoltaici. Ho percorso in 16 mesi 45.000km ed ho un’idea molto chiara dell’elettrico e di ID3. Chiarisco subito: non tornerei mai al motore termico, in famiglia ho una seconda auto (500X) che mi ha “salvato” in qualche occasione. Ma la comodità di ricaricare l’auto a casa è impagabile. Certo, occorrono spazi dedicati (corte/garage) e wallbox. altrimenti avrei avuto un sacco di difficoltà visti i tempi necessari per la ricarica“.

Primo stop in officina per centralina in SOS

“Parliamo di ID3. Beh, la prima volta non si scorda mai. Ma, dopo due Mercedes, devo ammettere che gli interni, oltre ad essere minimali, danno un po’ l’idea del contenimento dei costi. Materiali migliorabili, così come le rifiniture, visto anche il prezzo finale al netto di incentivi della mia Style di oltre 36.000€. Pecca ripagata dal piacere di guida e soprattutto dalle prestazioni alle basse velocità…I 204 Cv sono uno spasso, soprattutto per me abituato a motori diesel con 109Cv. Autonomia: occhio all’inverno, in autostrada si fatica anche a raggiungere i 250km. La media di oltre 45.000 km è di 18kwh/100 km, che corrispondono ad un’autonomia reale di 320km. Quello che proprio non va è il sistema infotaiment/software. Da subito frequenti down, blocchi, lentezza nei comandi…Fino ad imprevisti legati a componentistica Ko (centralina SOS e sistemi assistenza alla guida), che hanno causato il primo stop in officina (gennaio 2022 – 11 mesi)“.

Altro stop: ko l’impianto di condizionamento

“Ho effettuato un ulteriore intervento anche al tetto in vetro, che ha iniziato a scricchiolare su percorsi sconnessi: problema comunque prontamente risolto. Nonostante questo piccoli inconvenienti, complice anche la novità, direi che il giudizio è discretamente sufficiente. Di questi giorni però la doccia fredda, o meglio la SAUNA. Ancora problemi, software ed hardware all’impianto di condizionamento ed aria condizionata Ko: con le temperature del periodo… Porto l’auto in officina il 07/06 (senza sostitutiva) ed inizia l’attesa. Intanto percorro 180km al giorno con una bella auto a benzina di un parente, costo medio a settimana oltre100 €. Chiamo ripetutamente l’officina, ma della natura del problema ancora nessuna notizia. Contatto allora il servizio clienti, che riferisce di problemi logistici nella spedizione del ricambio. Il 22/06 dopo 15 giorni di fermo e nessuna prospettiva, decido di riprendere l’auto, ancora senza aria condizionatore, e farmi qualche viaggio a 38 gradi medi nell’abitacolo“.

Software malandrino: rete di assistenza inadeguata

“Contatto anche altre officine ma niente, sembra che per la ID.3 non tutti abbiamo gli strumenti per sostituire il compressore del condizionatore. Chiedo al servizio clienti ed alla concessionaria di Pisa una sostitutiva elettrica, ma ciò non è possibile e non previsto contrattualmente. Mi ritrovo a scegliere se preferisco spendere 100 € a settimana o soffrire le temperature dell’inferno…Devo essere proprio un gran peccatore. Ad oggi, 26/06, non ho alcuna informazione su tempi o su come si risolverà la vicenda: la prossima sarà la settimana più calda…. Concludo: qualche pecca l’avevo considerata, ma forse è ancora un po’ presto per scegliere Volkswagen. Ho trovato un prodotto da migliorare, ma soprattutto ed ahimè una rete ed un assistenza inadeguata ed impreparata. Credo che i concorrenti, Tesla in primis, siano ancora qualche passo più avanti, sia nel prodotto che nell’assistenza. Peccato, perché il divertimento della guida dell’elettrica mi avrebbe fatto perdonare qualche piccolo difetto di gioventù, ma sull’assistenza delle rete non si transige. Ed intanto fuori 40 gradi, pregate per me…“.

