Software canaglia: problemi alla wall-box di VW

La notizia è stata pubblicata da due media tedeschi, FOCUS Online (qui l’articolo) e Efarher.com. Molte ID.Charger devono essere riprogrammate a causa di problemi tecnici . che, per esempio, limitano la potenza massima di ricarica a 4 kW. Dopo diverse chiamate alla hotline Volkswagen, l’azienda ha inviato ai clienti una mail, riprodotta dai due siti: “L’analisi dei problemi presso il produttore ha dimostrato che avete ricevuto una versione del wall-box con un errore di programmazione nella funzione di controllo. Quando si verifica una determinata sequenza di errore (il LED sinistro lampeggia o si accende in rosso), non sempre è garantita una regolare messa a messa in servizio per la ricarica. Tuttavia, non si tratta di un malfunzionamento relativo alla sicurezza . Per poter ricaricare il tuo veicolo senza limitazioni in futuro, è necessario sostituire il tuo ID. Effettueremo questo cambio il più rapidamente e facilmente possibile.

La Volkswagen chiede ai proprietari delle wall-box di rispedirle o, se sono già state collegate al muro e al circuito domestico, di contattare l’azienda. Diversi clienti hanno fatto presente di avere già dovuto pagare sopralluogo e installazione da parte di un elettricista. Operazioni che, secondo FOCUS Online, costano circa 450 euro in Germania.

Non è chiaro esattamente quanti apparecchi siano interessati dal problema. “Ci sono alcune centinaia di wall-box per ciascuno dei nostri modelli di base e dei nostri due prodotti abilitati per la connessione web“, ha detto il portavoce di Elli, Martin Höfelmann, in risposta a Efahrer.com. Assicurando che i clienti non dovranno sostenere costi: “Con le wall-box installate e abilitate al web, il problema può essere risolto con un aggiornamento” over the air “, in gran parte già completato. Con il modello base, gli elettricisti effettuano l’aggiornamento in loco su appuntamento. Non è richiesto smantellamento e re-installazione”. Software canaglia, dunque, la strada dell’elettrico per la Volkswagen resta accidentata.