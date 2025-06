Software auto, lo faccia chi sa farlo. E Apple è in pole

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il software, nelle auto moderne, è spesso trascurato dagli acquirenti e addirittura dalle stesse case auto. Ma è ormai quello che fa la differenza, sia nelle auto termiche e ancor più in quelle elettriche. Franco Fellicò, informatico di lungo corso e appassionato lettore di Vaielettrico, scrivendo un anno fa questo articolo per il suo blog, concludeva con una previsione che ora pare avverarsi, con Apple apripista: saranno i colossi informatici a fornire, chiavi in mano, un software di loro progettazione ai produttori di auto. Intuizione che Franco oggi rivendica nell’articolo qui sotto.

di Franco Fellicò

Forse partirò da lontano, ma se mi seguite fino in fondo, vedrete che il mio discorso ha

senso. Sono un informatico da quando ho iniziato con i mainframe IBM in una grande Banca, nel 1960. Da semplice programmatore, dopo 30 anni ero diventato il dirigente

“Responsabile di tutto lo sviluppo Hardware e Software della Banca”.

E’ una passione che coltivo ancora oggi a 89 anni, anche se ora utilizzo linguaggi

moderni. E sono convinto di essere ancora lucido come a 20 anni, proprio perché non

ho mai smesso di programmare, tenendo sempre in esercizio la mente.

Il bello del software: migliora con l’età

Prima di tutto è importante capire bene perché il software è così interessante.

Ho assistito all’evoluzione dei computer e del software. Quest’ultimo è unico perché

migliora con il tempo, a differenza di qualsiasi altro prodotto. Tutti i dispositivi si guastano, come dimostra l’MTBO (Mean Time Between Outages). Il software invece non ha MTBO perché è infinito.

Se si verifica un’anomalia, una volta corretta, il software diventa più perfetto e non ripeterà mai più l’errore. L’hardware, invece, può guastarsi di nuovo, anche dopo la riparazione, e con costi molto maggiori.

Il software ben mantenuto diventa dunque più sicuro e performante con l’età, offrendo nuove funzioni tramite aggiornamenti. I dispositivi che un tempo erano solo hardware oggi hanno molto software che sostituisce le funzionalità hardware.

Il software è facilmente trasferibile: basta copiarlo per usarlo su altri dispositivi.

Se si verificano errori di programmazione, è possibile distribuire correzioni a tutti i

dispositivi anche già venduti, tramite rete. Questo è impossibile con l’hardware difettoso, che richiederebbe la sostituzione fisica di ogni dispositivo. Inoltre, il software consente di aggiungere nuove funzionalità senza costi aggiuntivi. I vantaggi del software sono dunque evidenti sia per i produttori che per gli utenti.

Ecco perchè, oggi, ogni dispositivo combina hardware e software, ma con una tendenza a minimizzare il primo e massimizzare il secondo per i suoi vantaggi.

Sempre più software nelle auto (e meno hardware)

Era chiaro che anche le automobili avrebbero subito la stessa trasformazione, con molte

parti hardware sostituite da software. La strumentazione, come per esempio contachilometri e contagiri, è ora sostituita da un unico piccolo computer con un semplice display. Il software disegna gli strumenti sul display, eliminando la necessità di costose sostituzioni o riparazioni.

Questo ha portato a significativi risparmi per le case automobilistiche. Invece di

produrre molte parti per ogni auto, ora è sufficiente un unico computer, che può essere

anche lo stesso per tutti i modelli. Il software, sviluppato una sola volta, viene copiato su ogni auto senza costi aggiuntivi, con le auto di lusso che mostrano più funzioni sul display.

I costi di produzione dei cruscotti si sono drasticamente ridotti, poiché spesso si tratta solo di copiare del codice. Non è più necessaria la produzione di singoli pezzi, ma una sola produzione, molto più economica, utilizzabile su tutte le auto.

Un altro vantaggio è che gli errori di progettazione possono essere risolti senza costosi

richiami o la necessità di produrre pezzi difettosi per ogni auto venduta. Inoltre, le case

automobilistiche possono aggiungere nuove funzioni anche dopo la vendita delle auto.

L’automobilista deve valutare il software delle auto

L’introduzione del software offre numerosi vantaggi anche ai clienti. Ma come dovrebbe comportarsi un automobilista di oggi di fronte a questa novità?

Chi acquista oggi una vettura deve sapere che molte delle parti che la costituiscono, e

proprio quelle con cui avrà a che fare per il suo utilizzo, sono realizzate in software ed

allora è bene informarsi per tempo sulla posizione che ha il fornitore a tale riguardo.

Ci sono infatti case produttrici di auto che aggiornano frequentemente il software delle proprie auto mantenendo all’ultima versione anche quello della auto già vendute. E magari aggiungono altre funzioni fornendole gratuitamente a tutti.

Altre aziende che invece approfittano della flessibilità del software ad esclusivo proprio vantaggio limitandosi soltanto a correggere qualche difetto di programmazione

su quelle già vendute e riservando le nuove funzioni solo alle nuove serie di auto da

loro prodotte. Di solito lo fanno anche in maniera subdola.

Per esempio c’è chi ha deciso di lucrare ulteriormente con il proprio software offrendo alcune funzioni utili a pagamento (anzi a noleggio mensile) e per non farlo notare all’utente all’acquisto, offre quelle funzioni gratuitamente per tre anni. Trascorsi i quali il malcapitato o non potrà più utilizzare quelle funzioni perché disattivate dal fornitore, oppure dovrà noleggiarle (Mercedes-Benz si comporta proprio così). E’ dunque opportuno indagare sull’argomento consultando altri utenti.

Se ci pensate voi credete di aver acquistato un auto con certe caratteristiche, ma

non è vostra in tutte le sue parti perché la fabbrica ha tenuto per se certi

dispositivi. Mercedes ha finto di vendervela come è descritta, ma ha trattenuto

alcune sue parti, pure a vostra insaputa, tanto che dopo tre anni decide di farvele

pagare.

In pratica è bene allora acquistare da quelle aziende che utilizzano la flessibilità del

software non solo a proprio vantaggio ma anche a vantaggio del cliente.

Ogni costruttore fa da sè. E non sempre bene

I settori informatici delle case automobilistiche sono giovani e spesso poco capaci. Forse chi costruisce auto predilige l’hardware, considerando il software uno strumento aggiuntivo. I risultati variano, ma mediamente sono deludenti. Anche un’azienda specializzata in software avrebbe difficoltà a realizzare un’auto con tutte le parti hardware necessarie.

La domanda allora è: come produrre auto con hardware di alta qualità e software di alto livello? La risposta è semplice: ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere. I tecnici e gli ingegneri della meccanica dovrebbero occuparsi dell’hardware, mentre per il software

dovrebbero rivolgersi a esperti informatici.

I costruttori dovrebbero capire che gli utenti non apprezzano software completamente

diversi da auto ad auto. Come per i comandi di guida, anche l’interfaccia software

dovrebbe avere standard comuni. Proprio come non ci aspettiamo il pedale del freno in un posto diverso o il volante sostituito da una cloche, allo stesso modo vogliamo

un’interfaccia software coerente.

Questo problema è simile a quello delle colonnine di ricarica, dove ogni gestore ha la

propria app, creando confusione tra gli utenti. Anche se le auto non si cambiano così

frequentemente come si ricarica, imparare un nuovo software ogni volta che si acquista un’auto di un costruttore diverso è scomodo.

Dateci almeno uno standard comune per l’interfaccia

Sarebbe necessario allora stabilire standard per l’interfaccia software delle auto,

proprio come esistono standard per i comandi di guida. Tutti noi per esempio, se abbiamo sempre usato un computer con Windows, è improbabile che ne acquistiamo uno con OSX o Linux. Il nuovo sarà più potente, meno ingombrante e meno costoso ma lo acquisteremo certamente con il nostro sistema operativo prediletto. Siamo abituati ad interagire con i computer attraverso un operativo familiare, quindi vorremmo interagire allo stesso modo con qualsiasi nuovo computer.

Con le auto, invece, ogni costruttore ha il proprio modo di presentare le funzioni, quindi

dobbiamo imparare ad usarle di nuovo ogni volta che la cambiamo. Non sarebbe utile avere uno o due sistemi operativi per auto, progettati da chi ha esperienza in questo campo? Apple e Microsoft potrebbero creare sistemi operativi eccellenti che si integrano con altri dispositivi e rispettano le abitudini degli utenti.

Questa non è un’eresia, visto che esistono standard come Car Play e Android Auto che integrano gli smartphone con il software delle auto. Molti utenti preferiscono queste funzioni perché sono familiari e simili a quelle dei loro telefoni.

Spesso preferiamo navigatori più performanti, aggiornati e gratuiti a quelli integrati

nelle auto, e utilizziamo la radio e la telefonia offerte dall’integratore. I costruttori di

auto hanno creato navigatori molto peggiori di quelli gratuiti come Car Play o Android

Auto, che richiedono pure aggiornamenti costosi, mentre Apple Maps e Google Maps

sono gratuiti, aggiornati e considerano il traffico.

Le interfacce vocali delle auto sono sempre inferiori a Siri, Alexa o all’Assistente Google. E questo dimostra che i costruttori di auto non sono esperti di informatica e

dovrebbero affidarsi a chi progetta sistemi operativi da decenni. La standardizzazione

dei sistemi operativi nelle auto li renderebbe più familiari agli utenti.

Sarebbe bello nel futuro poter acquistare un auto di qualunque marca e poi scegliere di

farsela consegnare con il software Windows o quello Apple o quello Linux giusto per

poter continuare a interagire con essa alla maniera a cui ciascuno di noi è avvezzo.

Questa soluzione renderebbe anche più indipendenti gli utenti dalle manovre poco

corrette dei produttori di auto e consentirebbe a ciascuno di scegliersi il software che

più gli piace e che offre la migliore assistenza che ritiene di poter avere.

Se ci saranno solo pochi diversi sistemi operativi, chi ne avrà scelto uno lo continuerà

ad usare anche con la nuova auto. Forse troverà qualche funzione non

presente nella vecchia, ma il modo con cui la funzione sarà messa a disposizione non

differirà dalle altre già note; e se sulla vecchia auto avrà installata qualche applicazione a lui comoda, potrà trasferirla certamente sul sistema operativo della nuova.

La previsione che si avvera: arriva CAR PLAY ULTRA

Ma in questi ultimi tempi la mia previsione sta proprio avverandosi. Così come speravo e ritenevo utile, ho letto che Apple ha annunciato che il suo CAR PLAY (il

software che integra l’iPhone con quello dell’auto) ha avuto una grande evoluzione, tanto che a breve sarà disponibile un CAR PLAY ULTRA (probabilmente nel 2026) che ha l’obiettivo non più di aggiungersi al software distribuito dalle varie case auto, ma di sostituirsi totalmente ai sistemi operativi originali.

CAR PLAY ULTRA diventerebbe non più un ospite del sistema operativo dell’auto, ma il

sistema operativo principale che potrebbe avere solo qualche applicazione particolare

fornita dalla fabbrica dell’auto come ospite.

Android e Windows seguiranno?

Quello che sta accadendo è esattamente quello che secondo me doveva accadere; per ora c’è Apple e non è escluso che anche Android lo faccia a suo modo. E magari anche Windows.

C’è un vecchio proverbio che dice: “Se la montagna non va da Maometto, Maometto

va alla montagna” che vorrebbe significare: “Se non è possibile fare in un modo,

bisogna fare in un altro”.

E nel nostro caso lo potremmo recitare così: “Se le fabbriche di auto non hanno

pensato di far realizzare il software per le auto da uno specialista dell’informatica, è possibile che sia lo specialista informatico a proporre alle fabbriche di auto il proprio software”.

Per poter realizzare Car Play Ultra e da esso gestire anche tanti dispositivi dell’auto e

mostrare le tante informazioni sul suo funzionamento, Apple ha dovuto prendere

contatti con le varie fabbriche di auto e al momento hanno aderito alla sua

proposta: Hyundai, Kia, Genesis, Ford, Porsche, Honda, Volvo, Renault, Land Rover,

Polestar, Infiniti, Nissan, Jaguar, Lincoln, Audi e Acura. Pare comunque che questo sistema sia già oggi disponibile sulle Aston Martin.

Mercedes-Benz, Stellantis e Toyota non si sono ancora espressi in modo definitivo, ma

saranno sicuramente costretti ad aderire anche loro perché almeno per quanto riguarda Mercedes (di cui conosco bene il software) hanno tutto da guadagnare da un software realizzato da chi lo fa egregiamente per mestiere da anni.

