Soffriamo di pregiudizi verso le auto cinesi?

Soffriamo di pregiudizi? Il capo di SAIC-MG non ci sta e contrattacca

Bartolomeo è sbottato in risposta a un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore a firma di Mario Cianflone, intitolato “Nelle flotte è arrivata la sindrome cinese“. Sul suo profilo Linkedin il manager usa toni molto critici: “In un mondo pieno di tensioni e crescente escalation dei conflitti ritengo che bisognerebbe abbassare i toni” scrive. “Prendo spunto da questo interessante articolo che parla di ‘sindrome cinese’, o ‘brand inglese di nome ma cinese di fatto’. Non mi è chiaro che cosa si intenda esattamente e se l’accezione sia negativa o positiva. Cosa è importante per un brand: le sue radici, dove vengono disegnate le vetture, il paese di produzione, il suo posizionamento? Sono domande a cui non è semplice dare una risposta definitiva. Il vocabolario Treccani definisce sindrome il complesso di sintomi espressione di una determinata malattia”.

L’arrivo dei cinesi? “Non una malattia o un rischio, ma un’opportunità”

Bartolomeo non è neppure d’accordo con chi teme che la Cina con l’elettrico ci porterà via posti di lavoro nell’automotive. Un rischio che è invece condiviso dalla UE, che paventa rischi di concorrenza sleale sui prezzi e si appresta ad aprire un’indagine. “Ecco, io ritengo che ciò che è nuovo non dovrebbe essere percepito come una malattia o un rischio, ma un’opportunità di cambiamento, in meglio“, scrive ancora il manager di SAIC-MG. “Pensiamo solo a due esempi straordinari come Apple e Tesla. Tornando alla Cina, è indiscutibile che sia avanti sulle vetture elettriche. Non ha senso demonizzarla, a mio parere andrebbe invece capito come velocizzare un processo avviato e non più arrestabile. Inoltre, anche dal punto di vista di posti di lavoro ne porterà sempre di più, soprattutto con l’apertura di stabilimenti produttivi. Ne abbiamo di strada da fare…“.