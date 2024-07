Soddisfatti della VW ID.3 (anche del software)

Soddisfatti della VW ID.3. Dopo avere pubblicare diverse testimonianze critiche, giusto dare spazio a chi elogia l’elettrica tedesca. Segno che le cose migliorano…

Soddisfatti della VW ID.3 / “Dopo tre anni e 50 mila km pago la maxi-rata e la riscatto”

“S ono un possessore di una ID 3. Lunedì 15 Luglio scade il contratto dell’auto.

Visto la mia grande soddisfazione dopo 3 anni (senza problemi) e 50.000 km ho deciso di pagare la maxi-rata (19.600 euro) e riscattare l’auto. Calcolando che carico da casa con pannelli solari…Certo, la corrente non è sempre gratis, la pago anche ,ma come costi mai come fare rifornimento al distributore...A parte i costi, è anche una scelta di mobilità…Tra i miei amici, siamo circa una quindicina, sono l’unico che guida un’ elettrica. Secondo me è proprio una questione di mentalità, in Italia non siamo ancora pronti. Io comunque per lavoro ho un ID.BUZZ e una i.3 BMW 2015 (comprata usata tre anni fa). Probabilmente in Italia sono l’unico ad avere tre macchine elettriche..

Certo non sarà il futuro però... “ . Fabrizio Quinterio

Soddisfatti della VW ID.3: “L’ho appena ritirata, Soddisfatti della VW ID.3: “L’ho appena ritirata, software di bordo al top”