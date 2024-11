Smuoviamoci! Via alla campagna pro mobilità sostenibile

Niente incentivi per il prossimo anno (leggi), ma più informazione e un’informazione più corretta ai cittadini sulla mobilità sostenibile con l’iniziativa “Smuoviamoci” lanciata oggi da dieci associazioni di consumatori. Vaielettrico applaude e si mette a disposizione per promuoverla e sostenerla.

La sostenibilità resta ancora «un concetto poco chiaro per i cittadini e ancora diffusi sono i pregiudizi che potrebbero rallentare l’adozione di comportamenti di mobilità più sostenibili». Questa la premessa degli organizzatori, che Vaielettrico condivide appieno.

Mentre infatti la grande maggioranza degli italiani si autodefinisce sensibile ai temi ambientali, mancano ancora la consapevolezza su temi quali l’accessibilità e l’economicità dei servizi e la conoscenza dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. (il 31% dei rispondenti classifica come “a basso impatto” la propria vecchia auto termica).

Mobilità sostenibile: in campo 10 associazioni di consumatori

L’indagine è stata condotta in collaborazione tra le AACC ADICONSUM, ADOC, ASSOUTENTI, CITTADINANZATTIVA, CODACONS, FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UDICON, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.

Dagli esiti dell’indagine nasce la campagna Smuoviamoci!, promossa dalle 10 Associazioni, con l’obiettivo di contribuire a far chiarezza e diffondere informazioni sulla mobilità sostenibile, ridurre i pregiudizi e favorire l’adozione di comportamenti responsabili.

Fra dubbi, pregiudizi e fake news

La campagna informativa, al via oggi, sarà veicolata su diversi canali digital e social delle associazioni promotrici del progetto fino a dicembre. Approfondirà temi come: la sostenibilità e la mobilità sostenibile, il trasporto pubblico locale, la mobilità individuale e quella condivisa, le piattaforme digitali e i benefici derivanti dall’adozione di modelli di mobilità più sostenibili.

Dall’indagine emerge anche che lo scarso utilizzo dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale è legato principalmente agli alti costi di acquisto o di utilizzo (per oltre il 44% degli intervistati), all’inefficienza o assenza del trasporto pubblico locale (41%), alle lunghe tempistiche di ricarica dei veicoli elettrici (circa 19%).

Per i cittadini la mobilità sostenibile si realizza attraverso: il potenziamento del trasporto pubblico locale, la riduzione delle auto in circolazione, la promozione di una più equa ripartizione e vivibilità degli spazi urbani, più incentivi per l’acquisto di mezzi non inquinanti.

Ben visto anche lo sviluppo di soluzioni digitali che integrano più servizi, come acquisto di biglietti del trasporto pubblico, pagamento delle tariffe di sharing di auto/monopattini/biciclette, ricarica elettrica, tariffe del parcheggio. Questo infatti contribuirebbe ad incentivare la diffusione della mobilità sostenibile principalmente perché faciliterebbe l’intermodalità e farebbe risparmiare tempo.

Informazioni sul progetto e sulla campagna Smuoviamoci! sono disponibili a questo link https://www.adiconsum.it/al- tuo-fianco/iniziative/ smuoviamoci/