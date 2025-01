Smatrics EnBW in Italia: prima stazione in A22

Smatrics EnBW in Italia: l’operatore austriaco di ricariche ad alta potenza ha aperto la sua prima stazione in Italia, lungo l’Autostrada A22 Brennero-Modena.

Smatrics EnBW in Italia: 10 Hypercharger vicino all’uscita Bressanone/Val Pusteria

Il nuovo sito è stato reso operativo nei pressi del casello di Bressanone/Val Pusteria. Ospita 10 Hypercharger prodotti dall’Alpitronic, azienda di Bolzano, capaci di ricaricare contemporaneamente fino a 20 veicoli elettrici ad altissima potenza. E non è che la prima di una serie di aperture nel nostro Paese, come annuncia su Linkedin Daniele Saccone, Expansion Manager Smatrics EnBW: “Non vedo l’ora di condividere ulteriori aperture nei prossimi mesi, stay tuned!“. Non a caso sul suo profilo ha fatto sapere di essere alla ricerca di altre location: “Cerco spazi per realizzare stazioni di ricarica ultrafast. Guadagna anche tu dalla transizione green della mobilità, inizia segnalandoci i tuoi spazi sul nostro sito”. In Austria, Smatrics gestisce la più importante rete di ricarica ad alta velocità lungo le autostrade e nelle aree metropolitane. Nella società è presente EnBW, uno dei principali operatori tedeschi nel settore dell’energia, con sede a Karlsruhe.

Prezzi aggiornati tutti i giorni, come nei distributori

Qualche giorno fa Smatrics EnBW ha fatto notizia sui media specializzati a livello europeo per una decisione piuttosto originale. Decidendo di aggiornare tutti i giorni i prezzi delle ricariche nelle sue colonnine, esattamente come avviene nei distributori di benzina. Il tutto con comunicazioni via app e con la cartellonistica all’esterno delle stazioni. “L’esposizione dei prezzi consente anche ai conducenti di veicoli elettrici inesperti di avere una rapida panoramica e riduce l’incertezza“, spiega Hauke Hinrichs, COO di Smatrics EnBW. La società austriaca ha deciso da tempo di concentrarsi sulle ricariche ad alta potenza, nella convinzione che è soprattutto di queste che c’è necessità: ““Avremo bisogno di tutte le ricariche possibili. Soprattutto nelle città più grandi o per i conducenti abituali, non c’è alternativa a una rapida sosta di ricarica intermedia“, spiegail CEO Thomas Landsbek. Tutta l’elettricità per il funzionamento delle stazioni di ricarica proviene al 100% da rinnovabili, gazie a un contratto di fornitura con Verbund.

