Smart solo elettriche? No arriva l’ibrido plug-in

Smart solo elettriche? Questa era l’idea quando fu chiusa la produzione della piccola ForTwo. Ma il mercato non si è sviluppato come sperato…

Smart solo elettriche? La #5 avrà il doppio motore, con oltre 200 km in EV

La svolta arriva con la Smart #5, che in Cina adotta anche un propulsore ibrido plug-in, che dovrebbe poi essere proposto anche in Europa. Smart è posseduta al 50% da Mercedes e al 50% dal gruppo cinese Geely. Ed è quest’ultima a fornire il propulsore 1.5 Turbo da 120 kW tramite Aurobay, la divisione motori che a sua volta nasce da una joint venture con Renault.

Il fatto è che in Cina le ibride plug-in, anche nella versione range extender, rappresentano il 40% delle vendite di vetture elettrificate. E anche in Europa, soprattutto in mercati come Germania e Italia, coprono fette di mercato tutt’altro che trascurabili. Tanto più che l’autonomia in elettrico è sempre più convincente: per la Smart #5si parla di 250 km nel ciclo di omologazione CLTC, utilizzato in Cina. Pari comunque ad almeno a 200 km nel ciclo WLTP, utilizzato in Europa.

Autonomia complessiva oltre i 1.200 km

Questo fa sì che Smart in Cina possa annunciare addirittura un’autonomia complessiva monstre: addirittura fino a 1.600 km. Secondo i parametri WLTP, siamo tra 1.200 e 1.300 km, comunque un’enormità. Nulla si sa per ora del prezzo, né dell’eventuale arrivo sul mercato europeo.

I siti tedeschi riferiscono che, rispetto alla versione elettrica originale, la versione plug-in hybrid, avrà un nuovo design per gli inserti anteriori e posteriori dei paraurti o nuove ruote. Ma quel che colpisce è il trend, con la parziale marcia indietro di un marchio che doveva essere solo elettrico...

