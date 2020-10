Smart Mobility Report, tutto sulla rivoluzione. Il 29 al PoliMi

Si terrà giovedì 29 ottobre a partire dalle 9,30, esclusivamente in diretta web, la presentazione dell’edizione 2020 dello Smart Mobility Report realizzato dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano.

Dalle 9,30, solo in diretta Web

Le iscrizioni sul sito www.energystrategy.it (oppure su https://docs.google.com/forms/ d/ 1XFyFGqaEpl2MRxAXvYRe0WAF0lkaU UaANocfrqc8T3o/viewform?edit_ requested=true&http://www. energystrategy.it/)

Lo studio affronta alcuni dei principali macro-trend che stanno ridisegnando il mondo della mobilità verso la cosiddetta smart mobility, come l’elettrificazione, la condivisione, la guida autonoma. Questi temi verranno dibattuti con le imprese partner della ricerca.

Quanto costa davvero un’auto elettrica?

In particolare, si parlerà dell’evoluzione del mercato della smart mobility in Italia e nel Mondo; della diffusione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e della filiera del servizio di ricarica in Italia, con particolare riferimento ai modelli di business degli operatori; del costo effettivo che comporta avere un auto elettrica, con un’analisi comparativa rispetto ad altre alimentazioni; della prospettiva degli utilizzatori finali e del potenziale di diffusione della mobilità elettrica.

Il programma ora per ora

Questo il programma:

Ore 9.30: Apertura dei lavori – Prof. Umberto Bertelè, Politecnico di Milano School of Management

Ore 9.40: Presentazione Report – “La Smart Mobility in Italia e nel Mondo alla prova del Covid: la prospettiva di technology provider e car manufacturer”

Prof. Vittorio Chiesa, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Ore 10.00: Prima Tavola Rotonda – Modera: Ing. Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Partecipano: BMW, ORBIS ITALIA, SCAME PARRE, VOLKSWAGEN, YESS.ENERGY-FRIEM GROUP

Ore 10.40: Presentazione Report – “La filiera della ricarica dei veicoli elettrici: modelli di business a confronto”

Prof. Simone Franzò, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Ore 11.00: Seconda Tavola Rotonda – Modera: Ing. Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Partecipano: ALGOWATT, CESI, ROSI LAB, ZAPGRID

Ore 11.40: Presentazione Report – “Le prospettive attese della Smart Mobility in Italia: i “conti” tornano?” –

Prof. Simone Franzò, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Ore 12.00: Terza Tavola Rotonda – Modera: Ing. Cristian Pulitano, Energy & Strategy, Politecnico di Milano School of Management

Partecipano ALPIQ, BE CHARGE, EDISON, ENEL X, ENI, NEOGY

Ore 13.00: Intervento di chiusura

Un capia del Report a chi partecipa

Il link per seguire il Convegno in diretta sarà trasmesso agli iscritti qualche giorno prima dell’evento.

Ai partecipanti sarà resa disponibile una copia del Report in formato pdf.