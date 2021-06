Smart Mobility Report: c’è un questionario per dire la vostra

Vaielettrico ha dato il suo patrocinio al prossimo Smart Mobility Report 2021, realizzato dall’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano.

Si tratta del più completo e approfindito studio sui progressi della mobilità sostenibile realizzato annualmente in Italia. Per l’edizione di quest’anno, che sarà presentata in ottobre, i ricercatori hanno realizzato due brevi questionari sul processo di elettrificazione dei trasporti privati su strada, chiedendo anche a Vaielettrico di diffonderli presso i propri lettori e la sua community. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero di risposte, dando così maggior spessore ai risultati.

Energy & Strategy di PoliMi chiede il vostro parere

Il primo questionario è rivolto agli utilizzatori di veicoli elettrici ed a potenziali acquirenti. Giunto alla sua quarta edizione, il questionario si pone l’obiettivo di analizzare i principali driver e barriere all’acquisto di un’auto elettrica da parte degli utilizzatori finali e le modalità d’uso dell’auto elettrica e dell’infrastruttura di ricarica. Per partecipare al breve sondaggio (5 minuti il tempo massimo richiesto per la compilazione) è sufficiente collegarsi al seguente link:

Smart Mobility Report 2021 – Questionario utilizzatori

Il secondo questionario è rivolto ai fleet manager, mobility manager e gestori flotte aziendali o figure responsabili della mobilità all’interno delle aziende e si pone l’obiettivo di analizzare opportunità e criticità del trend di “elettrificazione” per quanto concerne le flotte aziendali. In questo caso il link da utilizzare è il seguente:

Smart Mobility Report 2021 – Questionario flotte

I dati raccolti contribuiranno alla stesura dello Smart Mobility Report 2021, che sarà divulgato gratuitamente a beneficio degli interessati, nel mese di Ottobre 2021. Tutti i dati raccolti saranno trattati in maniera confidenziale e presentati in forma anonima ed aggregata.

L’appello di Vaielettrico: partecipate!

Vaielettrico crede nell’iniziativa ed è convinto che in questi anni decisivi per la transizione alla mobilità elettrica sia quanto mai necessario dar voce alle aspettative degli utenti, attuali o futuri, sollecitando i decisori ad attuare politiche di sostegno concrete e convinte. Perciò chiede ai propri lettori di partecipare in massa all’iniziativa. E ovviamente si impegna a dare ampio risalto ai risultati quando saranno pubblicati.

