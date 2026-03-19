Smart ForTwo del 2023

Per esigenze familiari vendesi MG4 Luxury 2025, con batteria da 64 kWh e circa 435–450 km di autonomia WLTP. Motore da 204 CV, coppia 250 Nm, dotazioni comfort/sicurezza complete. .​ Ricarica AC fino a 11 kW trifase, ricarica rapida DC fino a 135 kW (10–80% in poco più di 30 minuti). Fari full LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera a 360°. Sedili anteriori riscaldati, sedile guida a regolazione elettrica, volante in pelle riscaldato.​ Pompa di calore per climatizzazione più efficiente, climatizzatore automatico. Schermo centrale da 10,25″ con Android Auto e Apple CarPlay, quadro strumenti da 7”. Cruise control adattivo, mantenimento di corsia, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento segnali, vari ADAS di serie. MG copre i veicoli per 84 mesi o 150.000 km. La garanzia copre tutti i componenti, compreso il pacco batteria. ESENTE BOLLO fino a giugno 2030 (Veneto). Prezzo trattabile 23.500 euro.Contatti: filippo.casarotto@live.it

Le ultime offerte / Skoda Enyaq iV 60 del 2021

Ecco il testo dell’annuncio pubblicaro da Livio, un lettore bresciano: “Vendo SKODA ENYAQ iV 60, modello Executive. Batteria in garanzia fino al giugno 2029. Tutto Ok. Interni in pelle con sedile guida regolabile elettricamente, portellone elettrico, clima 4 zone…ecc….Il prezzo è di 19.500 euro, trattabili. Vendo a causa dell’acquisto di una nuova auto“. La Skoda Enyaq 60 ha una batteria da 63 kWh. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail aggglllomerato@libero.it

Le ultime offerte /Ford Explorer RWD del 2024

“Vendo per cambio lavoro Ford Explorer Premium RWD 286CVconaccessori:Driver Assistance Pack. B&O Premium Sound System da 480 watt con 10 altoparlanti, Subwoofer e Soundbar. Pompa di calore ad alta efficienza energetica. Sedile guida regolazione elettr. Con memorie e massaggio schiena. Pneumaticicambiati a 75.000 . Autonomia dichiarata WLTP 572 km, reali in base al “piede” : fino a 520 percorrendo statali e città. 360 -380 km (se solo autostrada a 120 -130 kmh). La maggior parte della percorrenza in autostrada a 110\120 km/h. Caricato 70% a casa con wallbox, 30% supercharger TeslaElectra. Ancora in garanzia Ford. Immatricolata dicembre 2024. Batteria garanzia per 8 anni o 160.000 km con livello minimo 70%. Oggi tra 94\97% di autonomia da mie stime percorrenze. Usata al 99% con solo guidatore, sedili e rivestimenti come nuovi. Macchina perfetta, sempre in garage quando ferma, curata e lavata ogni 10 gg. Prezzo: 33.400 euro. Contatti:edoabrav@outlook.it

Le ultime offerte / Model 3 del 2020 con 135 mila km

Ecco il breve testo dell’annuncio che ci ha inviato Nicola, un lettore di Varese: “Vendo Tesla Model 3 Long Range, dotata di autopilot intermedio(guida autonoma in autostrada e superstrada). Colore blu, interno bianco in ottime condizioni”. L’auto ha percorso 135 mila km, il venditore parla di “batteria ok”. Il prezzo richiesto è di 20 mila euro.Percontattipotete scrivere direttamente al proprietario all’indirizzo mail n.damico@pm.me

Le ultime offerte / MG ZS EV del 2022 con 98 mila km

Claudio, il lettore di Udine che mette in vendita la sua MG ZS EV, ci ha inviato una breve descrizione: “Auto in stato perfetto. Sempre posta in ricovero durante la notte. Carica della batteria sempre effettuata con colonnina in casa a bassa potenza. Tragitto sempre casa-lavoro”. I km percorsi sono 98 mila, la batteria ha ancora il 95% di capacità residua. Il prezzo richiesto è di 13 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail claudio.morittu@gmail.com

Le ultime offerte / Audi e-tron del 2020 con 69.500 km

Testo Annuncio: “Auto come nuova, autonomia 350 km , km 69.500 tutti tagliandati Audi (ultimo tagliando giugno 2025, prossimo in giugno 2027 o a 90 mila km). Usata da ultra60enne. Garanzia Audi Prima Scelta Plus fino a luglio 2026 o 100 mila km. Batterie in garanzia fino a novembre 2028, ancora perfette.4 pneumaticiinvernali da 21 nuovi. Pacchetto Look Nero Plus. Sedili elettrici con memoria. Allestimento S Line interno-esterno. Tetto apribile, vetri post. oscurati. Virtual cockpit. Volante in pelle con bilancieri neri. Cerchi Sprt da 21. Navigatore MMI Plus Touch. Telecamera ant. e post. Clima 4 zone.Specchietti retrovisori con telecamera. Interni pelle extra Vallona. Impianto audio BANG & OLUFSEN e altri accessori. Valore a nuovo oltre 110 mila euro. No permute o offerte strane“. Prezzo richiesto: 36.900 euro. Per contatti:mauro.nube@libero.it