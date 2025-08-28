Immatricolazione : 10/2019

: 10/2019 km percorsi: 39.171

39.171 Stato batteria : n.d.

: n.d. Località : Cosenza

: Cosenza Prezzo: 11.000 euro

Smart ForTwo del 2019 con 39 mila km

“Vendo Smart Fortwo nera, ideale per chi cerca praticità, consumi ridotti e stile unico. Compatta e agile, ti permette di muoverti e parcheggiare senza stress anche nei centri più trafficati. Caratteristiche principali: Colore: nero metallizzato elegante. Interni curati e confortevoli. Dimensioni compatte, perfetta per la città. Consumi bassissimi. Manutenzione regolare e condizioni ottime. Facilità di parcheggio ovunque. Comfort e sicurezza firmati Smart. Look moderno e giovanile. Ottima per neopatentati e per chi vuole risparmiare senza rinunciare allo stile. Visibile su appuntamento, pronta a farti innamorare al primo giro di prova! Prezzo interessante e trattabile, 11 mila euro. Contattami subito per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento. 342 8448511 o allevatomichele@gmail.com

Le ultime offerte (1) Tesla Model 3 LR 2019

“Vendo Tesla Model 3 Long Range AWD in condizioni ottime. Dotata di pacchetto opzionale originale Acceleration Boost (valore 1.800 euro), pneumatici Pirelli PZero4 (2025) al 75% e treno invernale Continental. Cerchi in lega 19″, interno premium e pedaliera Performance. Check batteria 90%. Tenuta sempre in garage e caricata sempre in AC, tranne nei lunghi viaggi“. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti potete scrivere allindirizzo mail roberto.santolamazza@gmail.com.

Le ultime offerte (2) Tesla Model Y con 75 mila km

“Vendo Tesla Model Y tenuta molto bene, total black, doppi cerchi (in lega), doppie gomme, gancio traino, gomme racing 20″, autonomia 490 km, spoiler posteriore, kit pinze freni rosse, protezione portiere posteriori antigraffio,fatturabile 40/60. La macchina ha percorso 75.000 km. Si trova a Trento e chiedo 39.900 Euro“. L’auto è stata immatricolata nell’aprile 2023. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo maillorismbl2016@gmail.com .

Le ultime offerte (3) Tesla Model Y 2023

“Vorrei mettere in vendita la mia Tesla Modem Y nera del 08/2023 con km 13.400. Abito in Toscana, a Massa (MS). È un Subentro Leasing con CA Auto Bank. Canoni rimasti 18 ad euro 318,00 Iva compresa. Riscatto a febbraio 2027 euro 25.500,00 Iva compresa totalmente finanziabile a 3/4 anni. La differenza a mio favore prima del subentro la vorrei comunicare solo a chi è veramente interessato, in privato. Tantissimi accessori acquistati aftermarket , compreso copricerchi neri“. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ricki64l@libero.it .

Le ultime offerte (4) Renault Twingo del 2022 con 63 mila km

2022 (settembre) con 63 mila km vendesi. La propone Francesco, un lettore di Pisa, che specifica che si tratta della versione Intense, full optional, con tutti i tagliandi fatti. Il prezzo richiesto, 10 mila euro, è leggermente trattabile. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all'indirizzo mail ponteunabolsa@hotmail.com . Oppure, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it