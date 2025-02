Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 2020 Km: 21.300

Stato Batteria: n.d.

Luogo: Livorno Prezzo: 13.500 euro

Smart forfour del 2020 con 21 mila km vendesi: la propone Francesca, una lettrice di Livorno. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Smart forfour del 2020 con solo 21 mila km in vendita a Livorno

Ecco l’annuncio che ci ha fatto pervenire la lettrice toscana: “ Vendo Smart forfour eq prime, full optional e con cavo presa shuko smart incluso (extra al cavo di ricarica già presente in dotazione in auto 22kW). Acquistata ad ottobre 2021 da concessionaria con 100 km circa, e immatricolata da loro il 07/20. L’auto ha percorso 21.300 km, tagliandata e revisionata. Prezzo richiesto 13.500 euro. L’auto si trova a Livorno. Devo venderla a malincuore perché a breve mio figlio prenderà la patente e gli è stata regalata un auto dal nonno (nuova) a GPL e con il cambio non automatico. Per me è impossibile altrimenti mantenere tre auto..(la mia, quella di mio marito e eventualmente quella di mio figlio) “ . Per contatti ci si può rivolgere direttamente a Francesca alla mail dr.francescavita@gmail.com