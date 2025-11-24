Immatricolazione : 11/2023

: 11/2023 km percorsi: 34.000

34.000 Stato batteria : n.d.

: n.d. Località : n.d.

: n.d. Prezzo: 17.900 euro

Smart EQ Passion del 2021 con 34 mila km

Smart EQ Passion del 2021 vendesi. La propone Maurizio, un lettore. L’auto è stata immatricolata nel novembre del 2021 ed ha percorso 34 mila km. Il venditore assicura che è in ottime condizioni, “pari al nuovo, tenuta sempre in garage” . Il prezzo richiesto è di 17.900 euro. Per contatti si può scrivere direttamente a Maurizio all’indirizzo mail maurizio.marchesini19@gmail.com

Le ultime offerte (1) Megane del 2023 con 60 mila km (a Siena)

“Vendo Megane E-Tech del gennaio 2023 con 60.100 km. SOH 94%, con foto dell’officina Renault che ha misurato questo valore.Gomme invernali e ho anche 4 gomme estive che hanno fatto una stagione. L’auto è la Evolution ER con 130 Cv e batteria da 60 kWh. Con Google Open RLink è una vera figata. Secondo me è molto più reattivo ed efficiente dell’infotainment presente su vetture più blasonate che ho provato per vedere la differenza. Questo della Renault le batte tutte. Vendiamo perché a Gennaio finiscono i 3 anni del finanziamento e vorremmo passare alla Renault 4.”. Prezzo richiesto 23.500euro trattabili. Per contatti si può chiamare il 3664585808 o scrivere alla mail lucacappe66@gmail.com .

Le ultime offerte (2) Kia e-Niro del 2020 con 37.300 km (Verona)

“Vendo Kia E-NIRO del 2020, Evolution con batteria 64 kWh, OBC 11kW. Anno di immatricolazione: ottobre 2020. km percorsi: 37.300documentabili. Stato Batteria: 100% certificato da KIA. Si tratta della versione Evolution top di gamma, tagliandi annuali e revisione documentati. Ancora due anni di garanzia originale. Impianto JBL. Vernice bianco perlato (960 euro). Super accessoriata con tutti gli optional possibili e altri esclusivi. Completa di ADAS 2 , sedili in pelle ventilati e riscaldati, riconoscimento pedoni ciclisti segnali stradali ecc.”. Il prezzo richiesto è di 20.300 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lescaffi@tin.it

Le ultime offerte (3) Nissan Qashqai e-Power del 2022 con 25 mila km.

Ecco l’annuncio che ci ha invito Alessandro (provincia di Alessandria): “Cari amici di Vaielettrico, anche se non è una full electric ci sarebbe la possibilità di inserire questo annuncio? Vendo Nissan Qashqai e-Power Tekna immatricolata 01/2023 per passare ad una full electric. Ha 25.000 km, cerchi da 19 con doppio treno di gomme estive e invernali al 75%, colore Magnetic Blu con tetto nero a contrasto. L’allestimento Tekna prevede tra le altre cose: ADAS con guida assistita di livello 2, telecamere 360 gradi, head-up display, portellone motorizzato, regolazione elettrica a 6 vie sedile guida, sub-woofer … Disponibile a qualunque prova, il prezzo richiesto è di 29.900 euro (IVA esposta)“. Per qualsiasi informazione potete scrivere direttamente ad Alessandro all’indirizzo mail info@aladinoshop.it . A fine articolo la VIDEO-Prova della Qashqai e-Power, in cui spieghiamo come funziona questo tipo di auto.

Le ultime offerte (4) Peugeot e2008 del 2022

Ecco l’annuncio: “Nel farvi i complimenti per il vostro lavoro di divulgazione, vi invio di seguito i dati dell’auto che vorrei vendere, per passare ad una Tesla. Modello: Peugeot e2008 del 2022 versione full optional Allure. Mese/Anno immatricolazione: 11/2022. Km percorsi: :25.000. Condizioni: pari al nuovo. Gomme estive all’80%. Auto disponibile per prova in provincia diPistoia.Prezzo richiesto: 18.500 euro. Allego foto“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail l.rattazzi@crabiz.it

Le ultime offerte (5) Model Y Dual Motor del 2022 con 79.500 km

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato Renzo, un lettore vicentino: “Vendo Tesla Model Y, Long Range, dual motor, nera, cerchi da 20 pollici, gomme stradali 90%, termiche 50%. La macchina si presenta ineccellenti condizioni, disponibile per qualsiasi prova”. Il prezzo richiesto è di 29.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail renzo.dalfovo@gmail.com

Le ultime offerte (6) Model Y del 2022 con 28 mila km

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Tesla Model Y Dual Motor acquistata agiugno 2022 con leasing a privato. Veicolo usato quasi esclusivamente in città. Pochi viaggi, come si vede anche dal chilometraggio molto basso, 28.300 km circa. Ulteriori foto o video verranno inviati a persone realmente interessate. Mai incidenti. Cedo attuale leasing che prevede una rata mensile di 404,03 euro (Iva esclusa) e rata finale di 22.899,26 euro (Iva esclusa) in scadenza nel mese di Giugno 2027. In vendita per 40.000 euro”. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail alessandropelle@hotmail.it