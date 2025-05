Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 10/2019

– km: 40 mila

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Cosenza

– Prezzo: 12.500 euro

Smart EQ del 2019 con 40 mila km vendesi. La propone Michele, un lettore di Cosenza. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Smart EQ del 2019 con 40 mila km a 12.500 euro

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato il nostro lettore calabrese: “Vendo SMART EQ ForTwo – 100% ELETTRICA, 100% STILE! dell’ottobre 2019, con soli 40.000 km all’attivo. Perfetta per la città, silenziosa, agile e a zero emissioni!

Caratteristiche principali: alimentazione 100% elettrica. Autonomia ideale per l’uso urbano. Ricarica comoda anche da casa. Condizioni eccellenti, usata con cura. Colore moderno e interni come nuovi. Perché scegliere questa Smart? Spese di gestione bassissime. Accesso libero alle ZTL. Parcheggi ovunque, senza stress. Guida divertente e futuristica” . Prezzo richiesto: 12.500 euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail allevatomichele1983@gmail.com oppure per altre informazioni a info@vaielettrico.it

