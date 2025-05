Smart Community, il progetto Enea che ti premia se risparmi energia

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Una comunità energetica intelligente prende vita nel Lazio. Ad Anguillara Sabazia, piccolo comune sul lago di Bracciano, è nata la prima Smart Community energetica italiana. Chi partecipa riceve un “token” da riutilizzare nelle pratiche energetiche. Un modello che può essere replicato nelle Comunità energetiche rinnovabili. E già adottato dal Centro delle Comunità Solari fondato dal professor Leonardo Setti

La Smart Community di Anguillara Sabazia, denominata “RinnovAnguillara”, è attualmente in fase di sperimentazione energetica. Ma di cosa si tratta e come funziona? I membri della comunità ricevono token come premio per l’adozione di pratiche virtuose, che possono essere utilizzati a livello locale, “incentivando così un’economia circolare e sostenibile“, come si legge in una nota dell’Enea.

Promossa da ENEA in collaborazione con Softstrategy, questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso la transizione energetica, combinando produzione e consumo condiviso di energia rinnovabile con innovazioni tecnologiche avanzate.

Nella Smart Community vengono assegnati premi energetici sotto forma di token da riutilizzare

Il cuore del progetto è la piattaforma digitale Local Token Economy (LTE), sviluppata da ENEA, che integra premi energetici sotto forma di token, tecnologia blockchain per garantire sicurezza e tracciabilità, e un marketplace per lo scambio di beni e servizi tra i membri della comunità.

“La piattaforma LTE – spiega ancora Enea – promuove un’economia collaborativa digitalizzata, in cui i cittadini diventano protagonisti attivi nella produzione e gestione dell’energia. Ogni transazione nel marketplace è certificata dalla blockchain, garantendo trasparenza e sicurezza. Questo approccio favorisce la coesione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini agli obiettivi della transizione energetica”.

L’iniziativa di ENEA rappresenta un modello replicabile per altre realtà locali italiane interessate a sviluppare comunità energetiche intelligenti. Integrando tecnologia, sostenibilità e partecipazione cittadina, la Smart Community di Anguillara Sabazia offre una visione concreta di come le comunità possano contribuire attivamente alla transizione energetica nazionale.

