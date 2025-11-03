Smart #5 al debutto nel Regno Unito

La più grande Smart di sempre continua nel suo rollout europeo debuttando nel Regno Unito. Il primo SUV elettrico familiare lanciato dalla joint venture Mercedes-Geely sarà disponibile in sei versioni da inizio 2026, con prezzi a partire da 39.800 sterline (circa 46.000 euro). Smart #5 è già ordinabile in Italia.

La Smart #5 segna una svolta per il marchio nato come icona urbana, entrando per la prima volta nel territorio dei SUV familiari. Il design riprende gli stilemi della #3 ma con proporzioni più importanti, pensate per offrire abitabilità e autonomia da lunga percorrenza.

Sei varianti e tanta tecnologia

Smart #5 è figlia della joint venture tra Geely e Mercedes, che hanno unito le forze per dare forma a una nuova Casa in cui la parte tedesca si occupa di design e la parte cinese di piattaforme e tecnologie.

Il listino comprende sei varianti: Pro, Pro+, Premium, Pulse, Summit Edition e Brabus. Le versioni Pulse e Brabus offrono trazione integrale dual-motor, con potenze e prestazioni più vicine a SUV sportivi che a citycar elettriche.

Tutti gli allestimenti condividono la stessa piattaforma, con architettura a 800 volt per la ricarica ultra-rapida. L’allestimento base, Smart #5 Pro, monta una batteria da 76 kWh e un motore da 249 kW (340 CV), per un’autonomia stimata di 465 km WLTP.

Dal livello Pro+ in su entra in gioco la batteria da 100 kWh, abbinata a un motore da 357 CV e alla tecnologia 800 V. La percorrenza dichiarata sale così fino ad un massimo di 590 km, con tempi di ricarica che si riducono sensibilmente. In teoria bastano meno di 20 minuti per passare dal 10 all’80%.

La filosofia resta quella di Smart: tecnologia compatta ma di fascia premium. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano tetto panoramico in vetro, cerchi da 19 pollici, display centrale da 12,8”, infotainment connesso e funzioni di assistenza alla guida di livello avanzato.

Una smart più “matura”, ma piacerà?

La Smart #5 è sul mercato cinese dal 2024 e ha debuttato in Germania, e in Europa, la scorsa primavera. Il lancio britannico è un passo importante nel suo percorso europeo, che però non è detto sarà di successo.

Il passaggio da iconica citycar a SUV elettrico infatti non è banale. Con la #5, Smart tenta di reinventarsi come marchio elettrico globale, allineandosi alla tendenza che vede sempre più costruttori puntare su SUV e crossover. Ma resta da capire se il pubblico europeo, e in particolare quello italiano, premierà questa trasformazione o continuerà a preferire la Smart compatta e cittadina che ha fatto storia.

Una cosa è certa: la #5 alza l’asticella tecnologica del marchio. Dimostra che anche Smart vuole competere nel segmento medio-alto dell’elettrico, senza rinunciare al design distintivo e alla praticità urbana che l’hanno resa iconica.