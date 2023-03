Smart #3: ecco come sarà il secondo modello della nuova serie elettrica del marchio posseduto da Mercedes e dalla cinese Geely. Presentazione il 18/4.

Smart #3: una sport utility coupè dopo la #1

La Smart svela i primi dettagli del design e ufficializzato il nome della sua prima sport utility coupé. Confermando che la nuova strada intrapresa dal marchio non riguarda più le microcar del passato, ma modelli “a ruote alte”. Come già avvenuto per la Smart #1 (qui caratteristiche e prezzi), la nuova #3 è stata designata per interni ed esterni dal Mercedes-Benz global design team. Mentre al partner cinese spetteranno l’ingegnerizzazione e la produzione. Il comunicato messo in rete da Smart parla di “design esterno definito da linee organiche e curve atletiche“. Con “risultato un’auto emotivamente iconica, definita da un’energia vibrante“. Spiega Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes: “Questa attrazione di opposti, muscolosa ma al contempo sensuale e perfettamente bilanciata, rende il design una pietra miliare nell’evoluzione della premiumness di Smart. Il design dell’#3 è emotivamente rassicurante, attrae ed emoziona al primo sguardo“.

Presentazione ufficiale a Shangai il 18 aprile

La nuova Smart #3 sarà presentata in anteprima al Salone Auto di Shanghai 2023 il prossimo 18 aprile. Con le prime consegne, prevedibilmente, entro l’anno. Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, spiega: “Dopo aver lanciato la smart #1, non vediamo l’ora di presentare il secondo modello della nuova generazione. La smart #3 sarà svelata all’Auto Shanghai e costituirà un elemento strategico del nostro portfolio prodotti. Offrendo un ulteriore contributo alla ridefinizione del concetto di mobilità urbana”. Mentre continuano ad arrivare i modelli del nuovo corso, le piccole Smart ForTwo e ForFour continuano il loro cammino verso la fine della produzione , in calendario per la metà del 2024. E non nell’aprile di quest’anno come da voci circolate nelle settimane scorse. “La deadline per l’accettazione degli ordini dipenderà dalla disponibilità di prodotto allocata dai singoli paesi”, ha chiarito la stessa Smart.

