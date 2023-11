Smart #3: com’è, quanto costa

Smart #3: il secondo modello della nuova vita del marchio è un altro Suv. Con un prezzo d’attacco (versione con batteria 49 kWh) a 38.548 euro, meno bonus.

Smart #3, si parte da 38.548 euro, con 325 km

La Smart #3 è la sorella maggiore della Smart #1: è lunga 440 cm di (11 cm in più) e ha un’inclinazione più sportiva. Ma con un prezzo tutto sommato competitivo per un Suv di queste dimensioni: la versione Pro, con l’incentivo statale, costa poco più di 35.500 euro. Con una batteria da 49 kWh, capacità di ricarica fino a 130 kW e autonomia fino a 325 km. Ma con un’accelerazione notevole, da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Tutte le altre versioni sono dotate di batteria da 66 kWh, per un’autonomia fino a 455 km e una potenza che va dai 200 ai 315 kW della Brabus. L’accelerazione 0-100 a seconda della versione, varia da 5,8 a 3,7 secondi. Qui la capacità di ricarica sale fino a 150 kW, il che consente di riportare la batteria dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. I prezzi vanno dai 38.548 euro della versione Pro+ ai 51.118 della Brabus, la più “cattiva”.

È il secondo modello della nuova vita Smart

Nel presentare il nuovo modello, l Smart enfatizza “i cerchi importanti da 19 pollici che completano il look sportivo, ancora più marcato nella versione Brabus, (20 pollici). Il tetto panoramico a raggiera collega l’ambiente circostante con l’abitacolo dell’auto per creare un’atmosfera luminosa“. La Smart #3 sarà ordinabile in Italia dal 7 dicembre, con un lancio in contemporanea con Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi e Austria alla fine di quest’anno. Altri mercati europei seguiranno all’inizio del 2024. Nei primi dieci mesi di quest’anno la Smart #1 in Italia ha realizzato solo 341 consegne ed è al 33° posto tra le elettriche. Continua a marciare forte invece la piccola “originale”, la Smart EQ ForTwo: con 3.348 consegne è al terzo posto assoluto, superata solo dalle solite imbattibili Tesla.