Smart #2 edizione limitata già esaurita in appena 14 giorni dall’apertura degli ordini. Il modello di serie a 19.990 euro arriva nel secondo trimestre del 2027.

Smart #2 edizione limitata: 999 pezzi subito venduti

Dopo aver progressivamente abbandonato il segmento delle microcar per concentrarsi su SUV elettrici più grandi, Smart si prepara a riscoprire la propria identità originaria con la nuova Smart #2. Il progetto è sviluppato dalla joint venture tra Mercedes-Benz e Geely e punta su dimensioni particolarmente compatte. Senza rinunciare a una dotazione tecnologica aggiornata.

Il primo segnale commerciale è arrivato con la Couture Edition, versione speciale prodotta in soli 999 esemplari per il mercato europeo. Secondo quanto comunicato da Smart, tutte le unità disponibili sono state prenotate nel giro di due settimane dall’apertura degli ordini.

Smart #2 edizione limitata sold out a 25.690 euro

La Couture Edition parte da 25.690 euro e utilizza come base l’allestimento Premium. La dotazione comprende tetto panoramico in vetro, impianto audio Sennheiser, sedili e volante riscaldabili, ricarica wireless per smartphone e sistema di navigazione.

A distinguerla sono anche alcune soluzioni estetiche specifiche: verniciatura bianca opaca, tetto con dettagli dorati e cerchi in lega Lyra da 16 pollici con inserti color oro.

La gamma ordinaria sarà invece articolata negli allestimenti Pure, Pure+ e Premium. Il prezzo d’ingresso annunciato è di 19.990 euro, una cifra particolarmente interessante per chi cerca un’auto elettrica compatta senza affrontare il costo di una vettura di dimensioni superiori.

Per il mercato italiano sarà importante verificare quali saranno le differenze di dotazione tra le varie versioni.

Smart#2, carattere cittadino

La Smart #2 utilizza la nuova piattaforma Electric Compact Architecture (ECA), sviluppata specificamente per questa famiglia di veicoli. Le dimensioni confermano la vocazione urbana: 2,75 metri di lunghezza, 1,76 di larghezza e 1,56 di altezza, con un passo di 1,88 metri.

Il bagagliaio offre una capacità di 305 litri, un valore interessante considerando la configurazione a due posti. Particolarmente contenuto anche il diametro di sterzata: appena 6,95 metri, caratteristica che dovrebbe rendere agevoli le manovre nei centri urbani e nei parcheggi più stretti.

La propulsione è affidata a un motore elettrico posteriore da 60 kW (82 CV) e 130 Nm di coppia. La velocità massima dichiarata raggiunge i 140 km/h. La batteria LFP è fornita da CATL con una capacità di 35,7 kWh. Smart dichiara un’autonomia massima di 290 km nel ciclo WLTP.

Tutte le versioni supportano anche la ricarica rapida in corrente continua fino a 65 kW. Secondo il costruttore, per passare dal 10 all’80% della capacità della batteria servono meno di 20 minuti.

Una rivale “scomoda” per le piccole elettriche

La Smart #2 rappresenta un ritorno importante in un segmento che negli ultimi anni ha perso diversi protagonisti. Le dimensioni ridotte e la configurazione a due posti la rendono una proposta diversa rispetto alle attuali utilitarie elettriche, con una vocazione decisamente più urbana.

Il prezzo di partenza di 20 mila euro sarà certamente uno degli elementi decisivi per valutarne la competitività in Italia, insieme all’autonomia effettiva, alla dotazione e ai costi di gestione. Le prime consegne ai clienti sono previste nel secondo trimestre del 2027.