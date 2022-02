smart #1: il nome del mini-Suv della smart

Smart #1: è questo il nome scelto per il nuovo Suv elettrico della Casa nota per le sue piccole auto da città. Un hashtag e un numero, l’1, che sta per ripartenza.

Smart #1: coefficiente aerodinamico di 0,29

Smart #1 sarà la prima auto prodotta nel nuovo corso della Casa, ora controllata al 50% dalla Mercedes e della cinese Geely. Il lancio è previsto per quest’anno, dopo la conclusione dei test aerodinamici e invernali. Il design è curato dal partner tedesco, mentre il colosso cinese si occupa della progettazione e della produzione. Un dato arrivadopo i test nell‘Automotive Engineering Research Institute di Chongqing, il centro di prove aerodinamiche più avanzato in Cina, tra ii primi al mondo. Qui, la smart #1 ha ottenuto un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29. Un risultato ritenuto eccellente dal costruttore, soprattutto se confrontato con i SUV concorrenti dello stesso segmento. Questo dato è particolarmente importante: il coefficiente di resistenza è il fattore che maggiormente influenza consumi di energia e autonomia. Oltre al fruscio aerodinamico e alla stabilità dei veicoli ad alta velocità.

Un nome scelto per l’era digitale

Ma perché il nome smart #1? In una nota si spiega che “il simbolo ‘#’, oggi comunamente utilizzato per indicare gli hot topic nei social media, suggerisce il trendsetting nell’era digitale”. Il numero 1 sta a indicare invece che questo sarà solo il primo di una famiglia di veicoli, tutti elettrici, che rivoluzioneranno l’immagine della smart conosciuta finora. La smart #1 avrà infatti 5 posti e una lunghezza di oltre 4 metri, per la precisione 4,29. Larghezza di 1,91 metri per un’altezza di 1,70. È la taglia di veicoli come la Peugeot e-3008, per dare il riferimento di un altro modello elettrico. Si parla di motorizzazioni (nel posteriore) fino a 250 Cv. E di un pacco-batterie vicino ai 70 kWh, che garantirebbe un’autonomia WLTP di 440 km. Ovviamente con ricarica rapida, almeno a 100 kW, e aggiornamenti software over-the-air. Daniel Lescow, Vice President di smart Automobile, si dice convinto che “la smart #1 entusiasmerà i futuri clienti, sia in Cina che in Europa. Inaugurando nuovi trend di mobilità urbana“.