Slopehelper, il trattore robot a guida autonoma, la propulsione è elettrica, che fa un sacco di cose: diserbo, potatura, pacciamatura, irrorazione, concimazione ma viene bene anche per la raccolta e il trasporto della frutta.

L’estetica non è il lato forte di questo veicolo, ma è una macchina agricola molto pratica. Anche nei terreni in pendenza (slope in inglese significa proprio pendenza) . Viene consigliata sia per i vigneti e i frutteti sia per la cura del verde. I protagonisti di questa innovazione sono gli imprenditori di Pek Automotive, in Slovenia. Ad un passo dall’Italia.

Slopehelper: “Riduce del 90% l’esigenza di manodopera”

Il veicolo viene definito robot agricolo, anche per sottolineare il risparmio sul costo del lavoro. Ma dall’azienda mettono in evidenza anche i benefici ambientali: “Riduce la manodopera del 90%, ma pure i fungicidi, l’utilizzo di combustibili fossili e le emissioni nocive“. Sul fronte autonomia, Slopehelper può contare su un sistema di intelligenza artificiale che utilizza un algoritmo: “Per identificare e adattarsi a nuove situazioni, cambiare spazio di lavoro ed eseguire compiti in piena autonomia“.

Come l’uomo, anche il robot deve conoscere lo spazio di lavoro: qui si utilizzano le più innovative tecniche di conoscenza: “Radar speciali, algoritmi e intelligenza artificiale all’avanguardia. Così il robot scansiona l’ambiente e i cambiamenti in corso in tempo reale, per determinare la propria traiettoria di movimento“.

La comunicazione è continua con l’agricoltore: “Grazie all’app mobile TeroAir (un altro prodotto aziendale, Ndr) il robot agricolo può notificare agli utenti l’andamento delle prestazioni e la situazione attuale in loco. Consentendo loro di localizzare e monitorare il veicolo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo“. I sensori permettono di individuare gli ostacoli e di arrestarsi.

Autonomo, ma in stretta relazione con l’imprenditore agricolo e con l’azienda: “Comunica con il sistema del server centrale al nostro team di supporto (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7), nel caso in cui sia necessaria ulteriore assistenza“.

Slopehelper: velocità 10 km/h, autonomia 14 ore

Slopehelper non supera i 10 km/h: è un veicolo che lavora a bassa velocità, quindi con consumi contenuti e una buona autonomia. L’azienda promette ben 14 ore, che permettono di lavorare dall’alba al tramonto. Vediamo alcuni dati: lunghezza 260 centimetri, larghezza 160 e altezza da 130 per un peso da 1600 kg (carico utile fino a 2000 kg). Le batterie sono al litio (non abbiamo le specifiche sulla capacità). E supera pendenze fino a 40°. La macchina è molto versatile per poter rispondere alle differenti esigenze dell’agricoltore. Offre una varietà molto alta di applicazioni (come si può vedere nella pagina dedicata) che si possono spendere in vigna, nel frutteto e in altre attività agricole.

C’è pure l’originale anfibio Vanquisher

L’azienda è specializzata nel settore agricolo, ma ha sfornato pure un originale mezzo anfibio: il Vanquisher. Una macchina post-atomica per esigenze di mobilità e trasporto in luoghi e siti estremi.

