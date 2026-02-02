Sky Italia sceglie Ensto per 57 wall-box aziendali

Sky Italia sceglie Ensto per le wall-box aziendali nella sede di Milano: 41 con doppia presa di alimentazione e 16 con singola presa.

Sky sceglie Ensto: 41 ricariche con doppia presa, 16 con presa singola

Ensto, azienda finlandese fa parte del gruppo Legrand, che in Italia controlla un nome noto del settore elettrico come BTicino. In questo caso l’esigenza di Sky Italia era di fornire un sistema di ricarica affidabile e scalabile. In grado di supportare l’aumento progressivo dei veicoli elettrici aziendali, garantendo standard di sicurezza e continuità di servizio in un contesto molto frequentato. Per questo progetto sono state scelte le wallbox Ensto Pro da parete, una soluzione che Legrand definisce “estremamente funzionale e sicura. Realizzate interamente in metallo e quindi particolarmente resistenti a urti e agenti atmosferici, risultano ideali per la ricarica pubblica in esterno”. Il sistema è alimentato con condotti blindosbarra Zucchini da 630 A, soluzioni di distribuzione elettrica ad alta corrente utilizzate in ambito industriale e nei grandi edifici.

Cavi sostituiti da sbarre conduttrici compatte

Questi sistemi consentono di sostituire i tradizionali cavi con sbarre conduttrici compatte, racchiuse in un involucro protettivo. Offrendo elevata capacità di trasporto e massimi livelli di sicurezza. La protezione delle linee che alimentano le wallbox è garantita da interruttori magnetotermici differenziali 4 × 32 A – 0,03 A, classe A.“La collaborazione con Sky Italia rappresenta un esempio concreto di come le soluzioni BTicino e Legrand possano rispondere in modo efficace alle esigenze di aziende attente all’innovazione e alla sostenibilità”, spiega Emanuele Di Bartolomei – Direzione Commerciale BTicino – Gruppo Legrand. “Un progetto che coniuga affidabilità tecnologica, sicurezza e attenzione all’impatto ambientale”.