Skoda svela le linee della Elroq, il nuovo Suv elettrico in arrivo per affiancare la Enyaq, già in vendita dal 2020. Con un nuovo linguaggio di design, Modern Solid.

Skoda svela il look del nuovo Suv elettrico

La marca ceca del gruppo Volkswagen ha messo in rete alcuni disegni della Elroq, accompagnati da immagini del veicolo ancora parzialmente camuffate. Non ci sono ancora dati tecnici, per ora ci si limita al look, illustrato dal capo del design, Karl Neuhold: “Grazie all’ampia autonomia e allo stile robusto della carrozzeria, Elroq sarà il compagno perfetto per gli esploratori del quotidiano all’aria aperta. Mentre le dimensioni compatte lo renderanno ideale per la guida urbana“. In coerenza con la tradizione di concretezza di Skoda, il nuovo linguaggio stilistico di Skoda viene definita “Modern Solid“, con un frontale in cui spicca il lettering della marca ceca. Nel posteriore c’è una scritta posizionata centralmente, con il logo della marca in 2D sui cerchi in lega.

Affiancherà la Enyaq, 7° nella vendita di EV in Europa

La Elroq sarò il terzo modello elettrico nella storia di Skoda, dopo la piccola Citigo iV, da tempo uscita di produzione, e la Enyaq iV, il Suv tuttora in vendita. In Europa nel primo semestre del 2024 la Enyaq si è piazzata al 7° posto tra le elettriche più vendute, con 25.248 immatricolazioni. In Italia, invece, le consegne nella prima metà dell’anno sono state praticamente irrilevanti, solo 185 (0,4% di quota), evidentemente per mancanza di prodotto disponibile. Skoda nel 2023 ha venduto 866 mila auto, ma annuncia programmi molto ambiziosi. Il progetto è di entrare nella top 5 dei marchi più venduti in Europa entro il 2030, sfida tutt’altro che semplice. Questo unendo una gamma entry-leve di modelli termici a nuovi modelli elettrici.

